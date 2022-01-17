國外防疫政策之爭議，已伸延至香港。國外是批評中國的清零政策為不可行，並斥之影響中國出口，打亂西方進口供應鏈。香港的爭議是陳肇始堅持清零，用內地的動態清零主張。梁卓偉則說清零不可能。他沒有明言要採歐美的與疫共存，言下之意是要政府放寬限制。

歐美與疫共存的政策是為了經濟，保民生也保大小企業的利益，但人命代價高昂。美國有近90萬人死於疫情，其中差不多60萬人是65歲以上的長者。這是以犧牲長者性命及幾百萬人病重的健康作為代價。香港即使防疫不如內地澳門，民眾全力支持，病死重病者有限，也即是生命健康的代價低下。這樣的政策取捨在大方向是絕對正確，人命重於天。對社會民生經濟當然有影響。最大的影響不是清零政策的嚴格，而是政府防輸入失敗，放任了變種病毒進入社區，掀起第5波的衝擊。

或許Omicron毒性較低，但還未有確證，隔離時間可稍減。但怎樣放寬呢？一是Omicron的特性、致病率等等，還有待認識。二是傳播力強，怎樣可有效隔離？三是疫苗已不是防止染病，只是減低重症死亡比例。四是香港還有廣大的青少年兒童與長者未接種疫苗，得病會是嚴重，後遺症也難確認。面對這樣的現象，香港防疫可怎樣放寬呢？

林鄭月娥反對全民檢測，這便沒法完全尋覓社區中的隱形傳播鏈。若錯誤放寬限制，甚或採用氣泡方法，難保不會給疫病散播機會。現時至春節的嚴厲措施，社會諸多不滿，卻還忍耐，沒有如歐美示威暴動，這是香港社會可貴之處。在這個時候奢談放寬，會對防疫政策帶來騷擾，不利防疫。實應着重提高執行效率，減少擾民程度，也用有創意的方法紓解民困。在保障隔離、防疫的框架內，容許民眾進行經濟社會民生活動。事實上要精準（而不是林鄭的所謂快狠準），政府要公布疫情詳細數據。例如Omicron的傳播途徑、方法。現有案例散播的覆蓋範圍、重症率數據、兒童染病率的比例，乃至Omicron佔近期染病的比例等等。讓不懂新冠病毒，只是在學習的專家閉門造車，言論自相矛盾，正令社會擔憂。更且政府應把內地與海外的情況整理，與香港比較，讓民眾可以參考，也有利政府防疫政策決策的公開化，科學化和民主化。

疫情未完，還可進一步演化，香港要好好應對。