香港反中亂港政客多有大律師出身，其中公民黨、民主黨此輩最多。公民黨根本上就是大律師匯聚在一起的「專業戶」，香港政壇一說起公民黨，就會想起大律師；一說起大律師，就會想起公民黨，甚至會以為公民黨就是香港大律師公會的「黨」。

香港政壇的這個現象，源自於英國殖民統治多個國家和地區在撤退後的「政治遺產」，也即那些國家和地區的政客們多是受英國法律制度教育培養多年的律師。英國本身的政客——世世代代的政客，有很多都是律師出身。在英國這樣的國家玩政治，就是玩法律。

英國人的這個傳統和祖業，也在香港生根開花，結出了民主黨、公民黨兩顆政治毒果子。這些政客加律師渾然一體的人組成的反中亂港黨團，對香港的危害極大，他們自帶法律武器，挑戰法律，用政治破壞法治。

香港警方國家安全處，上個月29日持手令以涉嫌串謀發布煽動刊物罪，拘捕了《立場新聞》高層共6人，並檢取大量證物。當中獲警方准許保釋候查的《立場新聞》前董事、大律師吳靄儀，幾日後就入稟高等法院，民事控告香港警務處處長，要求法庭頒令警方從檢取的證物中，交還受法律專業保密權保護、或不屬法庭手令檢取範圍的資料。吳大律師還要求法庭頒發禁制令，禁止警方查閱及使用上述資料，並要求警方賠償。

吳靄儀大律師是公民黨的「最初成員」，1983年中英談判香港前途問題時，發表過鼓吹「港獨」的文章，鼓吹「保留目前這種不受中、英政府干預的實際自主，事實上只有一條路可走，那就是獨立。」香港進入回歸過渡期，吳靄儀出任時任港督衞奕信的「中央政策組智囊」；1995至2012年，吳代表法律界出任立法會（局）議員。去年4月1日，吳因「非法集結罪」判囚12個月，緩刑兩年。這樣的老油條，慣用法律武器玩政治，對《港區國安法》清理亂源有些麻煩。