歷史在前進，時代在發展，世界已進入人類命運共同體年代，但有些國家還在開歷史倒車，企圖搞封閉排他的小圈子，將世界拉回冷戰時代。日前有日本媒體報道，為了遏制中國發展，美日正研究建立高新技術出口管制框架，嚴防敏感和高端技術外洩，並尋求拉攏一些歐洲國家，對中國實行出口管制，包括半導體製造設備及人工智能等高端技術。

外媒將此框架解讀為上世紀冷戰時期美國牽頭組建、總部設在巴黎的「出口管制統籌委員會」（COCOM），主要目的就是對蘇聯集團和中國等社會主義國家實施科技禁運和貿易限制。冷戰結束後，該組織也於1994年壽終正寢，沒想到今天美日還想為其招魂，重走幾十年前的老路，可謂奇哉怪也。

過去的事實證明，西方禁運措施只能對一些國家產生短暫影響，而不可能從根本上阻止這些國家前進。中國的兩彈一星和太空科技等成就，就是在西方嚴格封鎖和禁運之下取得，可見事在人為，西方愈是封鎖，愈是激發中國技術創新的決心和能力。正如毛澤東所說：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」

過去中國尚且不怕封鎖，今天又有甚麼理由擔心？美國哈佛大學有份研究報告指出，在21世紀的重大技術領域，包括人工智能、半導體、5G移動網絡、量子科學、生物科技及綠色能源等等，中國可能很快就會成為全球領導者，在某些領域甚至已是世界第一。去年，中國生產了全球50%的電腦和手機，美國只生產了6%；中國製造的太陽能板數量是美國的70倍；中國銷售電動車數量是美國的4倍；中國5G基站數量是美國的9倍，而且網速是美國的5倍。姑勿論該報告是否有刻意渲染或誤導的成分，中國科技發展一日千里，這是不爭的事實，並非任何國家所能封鎖。

說到底，歷史早已翻篇，冷戰時代的封鎖和禁運不僅不合時宜，更是開歷史倒車，到底有多少國家會響應美日的號召，實在令人懷疑。日本為了討好美國，甘願充當遏華打手，這不難理解，因為它受制於人，根本身不由己。但其他國家包括歐盟都有自主權，不可能任人擺布，也不可能選邊站隊，畢竟沒有多少國家願意放棄中國這個龐大市場。美日倒行逆施，到頭來只能搬石頭砸自己，尤其是日本，跳得愈高，摔得愈慘。