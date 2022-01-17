港府防疫向來只有折騰市民一道板斧，最新公布是將禁聚令延長多14日至大年初三，花市取消。問題是，取消花市是否就能確保減少人流呢？大家有眼見，即使取消花市，旺角花墟一樣人山人海，為何不禁止花墟營業？以此手段減少人群聚集，除了玩謝花農之外，根本無濟於事。

最可笑是港府專家也是面和心不和，各說各話。例如袁國勇發表「打孖戴口罩、不用戴N95」偉論後，另一專家梁卓偉即跳出來打臉，建議高危人士應戴N95口罩，並不點名反駁袁國勇說疫情已經受控，直指疫情仍未受控，又說食肆設膠板不能防疫，反阻礙空氣流通增加播疫機會，明顯又是衝着袁國勇前年建議食肆加設膠板而來。

有指港府之所以大幅收緊防疫措施，是林鄭收了梁卓偉一個WhatsApp訊息，必須在24小時內收緊措施，否則好大鑊。於是乎，林鄭翌日即上演打倒昨日的我，前一日還說不用收緊社交距離，第二日即自打嘴巴，現在禁令更一再延長，市民連過一個安樂新年都不可得，真係多得呢班高官及專家唔少。事後有小道消息傳出，袁、梁作為林鄭身邊兩個防疫決策最重要的男人，二人為了爭奪話語權，經常提出不一致的意見，政府每次皆不加思考全盤接收，結果經常前後矛盾，客觀效果就是玩殘市民和商界。

其實，香港人已屬於「超聽話、好守法」的一群，對比洋人動輒走上街反封城、反口罩，港人毋須政府提醒已做到口罩不離身，進入食肆自覺掃描「安心出行」，最近更多了人響應打針呼籲，以致接種中心大排長龍。港人聽教聽話，偏偏碰上無能政府，加上專家擾民離地，市民就算跟足防疫指示，打齊兩針三針都是路路不通。虎年，肯定又是一個苦年！