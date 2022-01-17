早前，筆者提過無意中在家裏找出一本塵封多年的《焦氏易林》，該書是用作闡釋《易經》的卦爻辭，好奇之下，連忙找出今年初替香港運道占的一卦作印證，查對文詞，得出的一句是：「不出國城，乃得完全，賴其生福。」文中竟然指出港人為保安全，在牛年要「不出國城」，這與現實情況，可謂若合符節。

這是巧合抑或《焦氏易林》真有這般神異？實踐是檢驗真理的唯一標準，故筆者之前曾許諾，再替虎年港運算一卦，並在事前刊出，且待虎年結束時，跟讀者一起作印證。今趟求得的是坤卦變比卦，辭曰：「孔德如玉，出於幽谷。升高鼓翼，輝光照國。」意思是指一塊美玉終於離開幽暗的山谷，寓意港運否極泰來。我再將兩卦反推，得到的文辭是：「麟子鳳雛，生長家國。和氣所居，康樂無憂，邦多聖人。」若然這預測屬實，則香港的領導班子在虎年將改弦易轍，不再採用鬥爭思維，而以建立社會和諧為己任。

按理踏入2022年，中國以至香港的運道都會退黃轉綠，異於疇昔。過去，我不是沒湊趣替中國運道算過易卦，印象中該卦用五行剋合理解，是青龍父母爻持世，配納音佛燈火。這一通複雜的專有名詞固然嚇人，但單看「佛燈火」三個字，就知道是代表現任國家領導人，正大光明與心性慈和，中國是有福之地，終日妄想會出現「支爆」的人，未免想多了。昔日，很多人都估計中央政府必定會派解放軍鎮壓香港的暴亂，會與印度開戰，也會跟美國在南海交兵。當時，筆者一律告訴你不會，所憑的主要是理性分析，但不諱言，也是參考了上述卦象。卦中既然充滿祥和之氣，試問朝廷又豈會輕言動武？