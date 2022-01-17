正當市民還未完全消化專家的「戴兩個口罩」論，日前又有另一位政府專家顧問倡議將現時食肆用以減低飛沫傳播的隔板拆除，並建議將晚市堂食禁令延至晚上8時或8時半後始執行。港人不但煩惱於是否該戴兩個口罩，更被專家們的兩套見解弄得暈頭轉向。

眾所周知，國泰空少望月樓午膳群組、國泰空姐跳舞阿媽到陸田園食早餐播毒，皆與晚市無關，港官何以仍偏執地認為病毒會於晚上6時後大肆作惡，這是千古不解之謎。莫說禁堂食令應放寬至晚上8時，就算食至10時也是應該，否則只開放早、午、茶餐堂食，卻沒有做好鮮風系統，播疫正是由此起，非因「癲乸」存心作弄你。

從望月樓群組，病毒竟可傳至10米遠，陸田園縱有隔板，病毒還不是照樣傳給不同桌食客，可見架設了隔板不代表不會傳播、感染，情況與接種疫苗如有雷同，實屬巧合。專家形容隔板產生的心理作用更大，看看有連鎖快餐集團將隔板釘死在桌的其中一旁，或左或右且不能移動，這明顯是出於管理上的方便與「本店已跟足指引」的心理，可是一桌4座，繁忙時段就得與陌生人搭枱，就算一對一「斜對面」而坐，如果其中一人帶毒，這種好像廣東麻雀上、碰、槓撥到一旁去的隔板，能有多大的防疫作用？港產官僚有沒有貼地視野，不問可知。

有報道引述林鄭透露早前突收緊社交距離措施，是因為收到專家的資訊所致。雖然有關資訊有錯誤引用之嫌，但港產官僚施政閉門造車乃不爭事實。正如手錶定律中，得到兩隻手錶的「猛可」，反而無法正確知道時間。兩個、三個、N個專家的情況亦是一樣。智者千慮必有一失，有專家曾言「戴口罩講唔到嘢」，問題正是專家不知應何時戴上口罩。