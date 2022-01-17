香港與新冠肺炎作戰兩年，總是在循環不斷的怪圈兜兜轉轉，走不出逆境，令香港本已在2019年黑色暴亂中被摧殘至深，疊加兩年疫情的反覆打擊下，經濟更病入膏肓。奄奄一息的內循環，加政府派錢抗疫的苦撐下，究竟還能撐多久？虎年將至，香港是否苦上加苦？究竟是甚麼原因，令香港在全中國抗疫早已取得實踐證明、經得起考驗和衝擊的成功下，斯人獨憔悴的香港屬全國考第尾的行政特區？

筆者曾任過前市政局公眾衞生委員會副主席，同時被委任為時任衞生署署長陳馮富珍當主席的衞生委員會，負責統籌和決策95至99年任期內全港的衞生政策和防疫工作，經歷處理多場當年突發的傳染疫情的應對，果斷決策、嚴肅執法、上下配合、雷厲風行，成為應對危機從不超過24小時便作出決策回應的規則，並公開交代，令透明度百分百達致安定人心、社會穩定。根據5年衞生委員會的經驗觀察，兩年來香港抗疫徘徊不前，不能走出疫情怪圈的失敗，令人痛心疾首，有許多個為甚麼想極都想不明。

為甚麼香港不效法澳門實踐成功的抗疫經驗？為甚麼相鄰人口過千萬的深圳抗疫成功？為甚麼國家全力支持的全民檢測，只曇花一現後棄而不用？為甚麼不強制全民接種防疫？為甚麼政府抗疫政策遷就少數人自私的落後觀念及衞生意識？為甚麼置絕大多數人的安全和利益而不顧？為甚麼不改革「安心出行」及大力推「健康碼」等等？還有許多許多不明。特首林鄭日前終於在答問會不經意地暴露心底話：「不跟『別人地方』的所謂做法。」將國家成功經驗視為「別人地方」的「做法」，還加「所謂」二字。原來，真相就在林鄭內心心底。