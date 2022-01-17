香港畀一班專家玩殘，而大眾市民就畀一眾庸官玩死，所謂「先苦後甜」，阿哥，市民防疫咁耐，從來只有苦死而未曾嘗過一絲甜！各位，政府啲顧問專家，講嘢又一時一樣；更要凸顯「高見」獨一無二，搞到大家一頭霧水，果然係無厘頭專家！

政府一句停業令，全港食肆哀號！皆因生意唔見一大截；於是，政府高層及專家就出來「安撫民心」，指年初四有望硬推「疫苗氣泡」下放寬防疫禁令！有政府專家久未露面，一露面接受大氣電波訪問，就高見迭出，譬如話社區暫未見疫情如「海嘯式」爆發，疫情緩和後可適度考慮放寬晚上6至8時嘅堂食禁令。老朽又唔多明，既然病毒唔會選擇時段播毒，放寬6至8時，何以又不能放寬至晚上10時，畀食店做多輪生意，唔通病毒晚上6至8時休息，8點後養精蓄銳就又出來搞搞震？

其實，早輪政府以「疫苗氣泡」威逼市民打針，成效卓著，好多頑固派如老朽為咗上茶樓都無奈打咗疫苗，何以多人打咗針卻反而要全面禁止晚上堂食？何以不畀最少打咗一針嘅市民享有堂食？

專家仲話，以病毒係透過空氣傳播為由，質疑食肆使用隔板阻隔顧客嘅飛沫，反會影響空氣流通，建議桌與桌之間距離1.5米，坐疏啲！阿哥，老朽讀書少啫，先前望月樓感染事件，隔10多米都賴嘢，咁又點解釋吖？正如本報「正論」詰問，食肆設膠板又係袁國勇喺前年疫情爆發時建議嘅，依家幾乎所有食肆都有跟從；老朽經常幫襯啲平民食店，4人枱，相熟嘅就拎開，互不相識的，就用膠板隔一隔。作為食客，隔一隔，都會覺得安心啲！專家相信唔會幫襯啲小店，是以叫人「坐疏啲」，坐出街咩！難怪畀業界炮轟不切實際，無所適從！