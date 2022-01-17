為求截斷病毒傳播鏈，政府決定延長社交距離防疫措施14日直到農曆年初三，全面叫停大型新春活動，即將於本月26日「開鑼」的年宵花市亦被「忍痛」取消。政府雖允補償，花農業界慨嘆「補不償失」，全年心血白費。令人疑惑的是，新冠疫情已連爆兩年，當局為何還是見步行步，既缺前瞻，又沒可作應變的後備方案？

每逢新年，逛年宵、行花市已成港人的新春傳統，正如食衞局局長陳肇始所指，新冠疫情席捲而來，本港所採用的外防輸入、內防擴散的「清零」政策卓有成效，但最終只有遏止Omicron，才可讓大家有好日子過，這是大家都必須面對和接受的現實。

至於傳播速度快、力度強，可在短短兩個星期擴散到第6代的Omicron變種疫潮，令香港暴露在嚴峻的風險之中，必須通過嚴謹防疫，快速減低人流，推動各界共建抗疫圍牆，才可望有效控制並且成功「清零」，若是防線被突破，過去兩年的努力和犧牲便全部白費，社會亦被推向未見底的深淵。

其實，經歷去年花市「先開、後停、再減半重開」的大轉折，對於今年花市再被叫停，大家雖不樂見，但早已心裏有數並各自做好第二手準備，只是整個停市決定，由擬定到落實，再到相關的配套支援，都見說不盡的粗疏甩漏，需予認真檢視和完善。

第一，新冠疫情已進第5波，香港的疫情防控經驗豐富、能力卓越、進退有據，對這波Omicron早有掌握，並多作預警，但在具體部署上仍是跟着疫情走、事後作補救，更未曾按可能情況和疫情變化，與受影響的業界溝通交流，搶先合作制訂第二手甚至第三手應變方案，避免因一問三不知而事前忐忑，事後急亂，這是不必要亦不負責任的。須強調，防疫是與死神病魔鬥快的時間競賽，有關方案既不涉商業機密或利益輸送，便應開誠布公、共同研商，協助推動社會共同防疫。

第二，依據年宵攤檔的競投情況，業界對今年花市其實是抱有希望，被臨時叫停雖獲發還攤檔費用及提供特惠金補償，業界亦會自行另作業務安排，但因時間緊迫、成本推高，加上市場分散，勢將「補不償失」，預期盈利亦難落實，成為今次停市決定的最大損失者。事實上，作為一個追求良政善治的政府，理應吸取去年的「又停又開」經驗，與業界做好善後安排，為他們提供足夠的安心和保障。

第三，病毒來襲，政府固然要迅速應變，但魔鬼在細節，若未能做好對細節操作的風險管理，功虧一簣的遺憾恐將無日無之。口岸防疫疏忽、病例追蹤不力、檢測樣本被污染、一人要多檢等紕漏，一個都嫌多。當局要有效防疫，就不能只着意於查找不足或只滿足於沒有本地個案，而應以超前思維檢視和優化現行機制和流程、制訂各種預案，確保Omicron疫情的結束，不是另一波疫情的開始。