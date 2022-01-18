功夫茶：病毒黑幫假難民　香港撞邪好頭痕

「走先喇，係咁先喇，下次再玩吖！」《係咁先啦》一曲近排喺年輕人嘅圈子相當火熱。首歌本身就講飲酒作樂，不過呢句歌詞太應景，結果畀網民拎嚟當成移民「金句」。香港曾幾何時都經歷移民潮，但都冇今次咁厲害。無他嘅，過往政府再唔掂，市民仲可以努力搵真銀；今時今日香港撞邪咁款，諸如黑社會、假難民之類嘅牛鬼蛇神天天蒲頭，車禍、虐兒日日發生，最慘仲有病毒為禍，港府管治發晒瘟，市民想搵個銀仔刮痧都難，仲唔走得快，好世界咩！

新冠病毒肆虐嘅係全球，各國政府根據自身狀況防疫，係「八仙過海，各顯神通」；偏偏港府防疫就十足晚清政府嘅洋務運動，堅持「中學為體，西學為用」，結果兩頭唔到岸。跟隨內地堅持「動態清零」嘅想法雖好，但港府有冇諗過行動跟唔跟到？內地一有地方出現病例，當地政府就立即封控兼展開3、4、5輪全民檢測，話之條傳播鏈隱唔隱形都統統搵出嚟，地方細小小，3、5、7日都解封。睇番港府，先係縱容國泰機組人員入社區播疫，出咗事就第一時間玩西方嗰套，先趁機谷針，到有官員出席洪門宴，先嚟收緊防疫措施，結果病毒咪傳到4、5、6代囉！

的確，內地封控措施係好嚴，不過市民總有個盼頭，心知幾輪檢測完無事，咪解封囉。港人呢，防疫禁令14日未完又加多14日，咁禁令有冇用呢，問吓啲病毒係咪過咗晚上6點就瞓覺咪知。查實心水清嘅人都知，以香港目前嘅檢測能力係學唔到內地嗰套，禁晒表列處所純粹求心安，係港府要表現自己做咗嘢，港人日日逼巴士逼港鐵唔通唔危險咩。喂！專家都話清零幾乎冇可能，玩吓手疫情持續多8個月甚至一年，咁係咪要一直禁落去？最近網上又流傳一則舊笑話，講話「肺炎死亡率係幾個%，無工返無飯開，餓死機率係100%」，大家話港人想點揀？

嗱！爆疫情都唔係香港獨有，歐美嘅病例更加恐怖，何解港人更加心灰意冷？皆因香港好似又變番罪惡城，各種罪惡暗中喺樓上吧滋生，幾乎變成黑社會毒窟，十足以前九龍城寨啲煙格咁，警方幾時先掃得清？假難民為禍多年，充當黑幫打手，家吓仲可以有黑社會為咗走私爭利，公然喺西貢街頭混戰，無法無天，到事件揚開晒，警方先嚟拉人，凡此種種，難免令港人聯想到有警黑勾結喎！

未完㗎！香港已經夠頭痕，連街上面啲司機都落魄失魂；早排喺元朗先一單跑車橫掃7途人，尋日喺觀塘又一單私家車撞飛3市民。車禍情節離奇懸疑兼恐怖，嚇到港人出街前都要禱告。面對港府繼續發瘟，搞到市民條條大路通陰間，唔餓死都畀車撞死！愈嚟愈多港人眼見新冠症狀愈嚟愈輕，死亡率愈嚟愈低，就梗係寧願移民走人，就算離港中肺炎，點都好過留港生不如死啦！