正論：食物法規無保障　安樂茶飯空奢想

香港社會節奏急速，競爭激烈，不少上班族連睡眠時間也不夠，要靠每日飲杯咖啡來提神，亦有人以品味咖啡作為公餘的嗜好，減壓之餘亦享受慢活人生，但他們不會察覺這個習慣，有可能是慢慢摧毀自己的健康，每日吸收基因致癌物。不能怪市民後知後覺，政府食安部門沒有好好把關，有問題的豈止咖啡產品，市民想有餐安樂茶飯也很困難！

消費者委員會公布調查報告，揭發市面上近八成咖啡產品，包括咖啡豆及即溶咖啡粉等產品，赫然發現含有除害劑，而且分量超出歐盟標準，其中一款咖啡粉的有害農藥含量超標6.8倍，這些物質不但刺激眼部及咽喉、更有可能帶毒性，傷害多個身體器官。最令人震驚的是，九成半咖啡樣本驗出含有基因致癌物，消委會勸喻市民，為安全起見，不要過量飲用咖啡，一日最好只飲一杯。

其中一款產品的代理商表示，現時本港、內地和世界衞生組織食品法典委員會，均沒有為相關物質在咖啡產品訂立最高殘餘上限，而其產品檢出的含量低於歐盟法規，所以其產品可供安全食用。換句話說，香港現有的食物安全法規根本奈他們不何，又或者這樣說，香港真的有一套完整的食物安全法嗎？當然沒有，市民根本缺乏充分保障，否則也輪不到消委會來做飲食照妖鏡，定期發表的報告，成為不少人的飲食指南針，趨吉避凶，信政府不如信消委會！

香港的食物安全法例，比起第三世界地區亦不如，多年來事故不絕，卻沒有痛定思痛，未有制訂完善的食物安全標準，一時參考外國，一時又指不能作準，法例上的灰色地帶，標準含糊不清，令香港變成外國產品天堂，紛紛進軍本地市場，從另一角度來看，本地消費者卻長期在地獄深淵，以為公開在大超市商場售賣會有保證，天天食用有害食物也不知，消費者委員會不是救世主，沒有執法權力，只能提供資訊，溫馨提示市民要注意產品安全，我們把關的食安中心官員，可能也是看消委會報告才辦事，其餘時間渾渾噩噩，尸位素餐。

以往的美食天堂，不但淪落到食不安心，就算食物並非有害，但貨不對辦，掛羊頭賣狗肉，與標示不相符的問題卻十分嚴重。天氣寒冷，火鍋受歡迎，肉丸是必備食材，但消委會首次對肉丸進行基因測試，發現全部10款龍蝦丸樣本均無甲殼類動物基因，即是「龍蝦丸冇龍蝦」，重演「龜苓膏冇龜」的鬧劇。更甚的是，約六成牛肉丸或牛筋丸樣本，檢出豬基因，比例更有超過50%，一款所謂特級牛丸，近九成是雞基因，根本是欺瞞消費者。

消委會已將基因測試結果轉交香港海關參考，研究有否違反《商品說明條例》。由海關跟進，相信遠比食安官員更有效率。政府最近拋出改革重組方案，食安中心隸屬的食環署，本身千瘡百孔，自身難保，連老鼠也治不了，如何能夠監察食物安全？除非有獨立的食安部門誕生，完善法規，否則市民惟有自求「食得是福」了。