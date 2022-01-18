世界視線：烏軍不堪難抗俄　美國擬練游擊隊

美國及北約與俄羅斯的談判無果而終，烏克蘭戰爭危機未解。大敵當前，東部前線的烏軍前線部隊不但無法齊裝滿員，且依賴短期合約士兵。烏軍的裝備無法與俄軍抗衡，碰上親俄武裝組織亦無優勢可言。作為盟友，美國對烏軍不堪一擊心知肚明，着手制訂叛亂作戰計劃，訓練反俄游擊隊，企圖讓俄羅斯陷入阿富汗式戰爭泥潭。

烏軍第58獨立摩托化步槍旅駐守當巴斯地區，部隊人數僅及要求的78%。前線部隊包括100名簽約半年的士兵，他們每月領取3萬至3.5萬格里夫納（約8,400至9,800港元），以經濟不景氣的烏國標準而言，是一份高薪工作。為了私利而參軍的士兵，戰鬥力低下可想而知，不難想像他們在開戰後丟盔棄甲及一觸即潰的畫面。

與其他歐洲國家一樣，烏國面對人口老化，人口年齡中位數為41歲。在2014至15年的當巴斯戰爭中，烏國無法持久作戰，部分原因除軍隊士氣低落，亦與無法承受生命損失有關。對人口只有4,000萬的烏國而言，難以承受大批青壯人口陣亡。上場戰爭的慘痛回憶令烏國男子對義務兵役並不積極，去東部前線服役的熱情就更低了。

戰爭畢竟是燒錢遊戲，但烏國經濟在疫情後更疲憊不堪及委靡不振，軍費捉襟見肘，無法更換新型武器。烏軍大部分裝備生產於蘇聯年代，至少有30年歷史，達到最大服役年限，正常應該淘汰。但政府囊中羞澀，只能繼續勉強使用。受經費所限，烏軍的電子戰能力極為薄弱，對電子干擾及網絡攻擊毫無還擊之力。一旦俄烏開戰，烏軍通訊及指揮勢陷入癱瘓，在俄軍攻勢下迅速瓦解。

美國對烏軍的弱點一清二楚，但軍事援助無法解決士氣問題，提供標槍式反坦克導彈聊勝於無。隨着無法透過談判化解危機，美國及盟友開始制訂訓練烏國游擊隊計劃，供應刺針式防空導彈等裝備，企圖讓烏國變成一頭豪豬，令俄軍難以消化。不過，烏國東部及南部是俄語族群地區，一旦俄軍揮師進攻，將不費吹灰之力佔領。在親俄地區內，反俄游擊隊會發覺難以生存，叛亂作戰大計似乎異想天開。