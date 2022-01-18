產評：華經濟三重壓力　穩信心全面抗逆

在變種病毒疫情未散，以及內部經濟整改的後遺症影響之下，中國經濟正面臨需求收縮、供給衝擊，以及預期轉弱的三重壓力，今年低處開局已是不爭的事實。可是面對全球「疫」變，內地並無法獨善其身，除了做好防疫，加強調節財政及貨幣政策力度為經濟補底，透過持續推動改革開放外，打好這場圍繞內地經濟的信心保衞戰，更是重中之重。

觀乎內地最新公布的經濟數據，第四季增長為2020年次季以來新低，不少分析都因應最新形勢向下修訂經濟增長預測，全年增長「保五」已成重要任務。無奈如今距離農曆新年不到半個月，全國在應對疫情「清零」政策下，人口和貨物流動大受影響，節日消費氣氛大打折扣，只怕首季經濟無可避免會繼續尋底。如何穩定內、外信心成為當局最迫切的事情。

事實上，一地的經濟前景，信心十分之重要，這既關係到消費意欲，亦關係到企業資本投入規劃，正所謂「牽一髮而動全身」。適時調控各項政策，穩定市場預期，是今年當局施政的最大挑戰，必要設法消除圍繞經濟前景的悲觀情緒，否則後患無窮。

那到底目前是否大舉放水救市的契機？這得看清眼前世界所處的百年變局。如今中美博弈，通脹威脅正迫使美國聯儲局年內將提早加息，甚至縮減資產負債表收水，全球市場流動性由鬆轉緊的劇變，基本上已成預設劇本。美國資本泡沫面臨爆破，只等待觸發點的出現。

對拜登政府而言，今年末季的國會中期選舉十分重要，但如今距之還有好一段時間，上半年是寧願見到市場有序調整，都不願等到下半年才迎來世紀爆泡，影響國民對其施政評價和選情。如是者，年內美國市場的潛在風險外溢既可以預期，此刻任內地如何催谷經濟，只怕逆水推舟，難有理想效果。

這是至今內地當局並未有進行過激放水措施的原因。昨傳來中國人民銀行下調中期借貸便利及逆回購利率，變相向市場釋放流動性，但始終沒急於再降低存款準備金率，甚至減息。畢竟如今政策首重「穩」字，大力刺激催谷增長的空間，得留待應對外圍波動的威脅。

大局如斯，穩定市場預期，避免出現非理性的趨勢性下滑，成施政重點，這得在需求端着手。近年的雷厲整改下，教育、房地產及互聯網等就業職位流失，民營科技巨企成反壟斷對象，國資進入民企風潮打擊私有資本運作，風險操作出現退潮，企業家變得保守，長期下去，誠然難為經濟給力。故得適時優化整改措施，發揮市場潛力，以維持內、外對內地經濟長期向好的這團「火」。其中一個施政方向，乃引導資金進入金融市場，發揮資本市場服務實體經濟的作用，並藉財富效應來有力帶動消費和投資意欲，以起四両撥千斤之效。

經濟起落本是正常事，眼前景象說明內地不會再行過去「四萬億」救市的老路，取而代之是引導經濟逐步轉向市場化，實現高質量發展，能登上國際資本大舞台，始有條件在疫後世界新秩序中，鞏固在世界經濟的主導地位。