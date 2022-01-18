一個假想情況。2月份若如俄羅斯所言，美國會策動烏克蘭部隊，特別是其中的右派新納粹主義武裝全面出擊烏東。對此，俄國應早有準備。在烏東地區，應該部署了軍隊，用烏東地方武裝名義與編制，有點類似朝鮮戰爭時中國的志願軍方式。

以實力計，烏克蘭部隊除右派新納粹主義武裝外，士氣不振。最近號召婦女參軍，更凸顯部隊的人員不足。右派新納粹主義武裝本土的加上從美國返回的，相信只是數千人。俄方說美國及西方僱傭兵在烏克蘭有一萬人，包括幾千人來自美國，進攻烏東的人數有限，未必可以攻入，烏東的安全相信不成問題。

於是，烏克蘭一動武，俄羅斯便有理由和藉口反制。2008年俄羅斯與格魯吉亞之爭，是格魯吉亞進攻鬧獨立的南奧塞梯，引致俄國出兵反攻，且入佔格魯吉亞，其後俄與之簽停火協議而撤兵。烏克蘭今次情況亦相近。烏克蘭動武，俄國或同樣地後退，讓烏軍進入烏東，然後俄軍反攻，把烏軍從烏東驅逐，並乘勝攻入烏克蘭。但烏克蘭異於格魯吉亞，時間也不同。2008年俄羅斯對美國還有幻想，而格魯吉亞的戰略作用較低。

因此俄軍反攻，便大有可能在烏東反擊以外，還可從其他地方進攻，目標可以是基輔，未必要佔領，更佳的是要簽城下之約，一是在基輔以外大量毀滅右派新納粹主義武裝的實力，逮捕美國等的特種部隊成員及僱傭兵，將他們示眾。二是逼烏政府放棄仇俄和攻擊烏東政策，重返德、法主張的明斯克協議來解決烏東問題。

美國、歐盟當然會抗議。一是美國不敢開戰，甚或在戰爭不利時急撤在烏人員，還只能用制裁，卻亦不敢排除俄國在SWIFT外，以免打擊國際金融和美國龐大利益。二是歐盟會乘機介入，重啟明斯克協議。俄羅斯打敗烏克蘭撤退，便如格魯吉亞一戰，足以教訓烏國不再與俄對立。

格魯吉亞戰後仍以俄國為主要出口市場，也成俄國旅客最大市場，在實際政治運作層面，再無戰爭的條件與機會。烏克蘭最大的貿易夥伴是中、俄，打掉新納粹主義者挾持政府的能力，壓抑美國勢力，與俄貿易會加快。中國更可與烏政府合作，用投資與貿易推動烏國在一帶一路戰略中的樞紐作用。烏國便從美國的控制中拔脫出來，甚至可舉行大選，使社會大眾的要求可再次通過選舉打敗美國的陰謀。