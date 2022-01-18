美國是不折不扣的帝國主義國家，一定要推行世界霸權、掠奪全球財富、盤剝全世界的國家和人民，這是資本必須無限擴張的本性決定的，國際資本的宿命是不在全球無限擴張，就在擴張中衰亡，它是回不到過去的。美國百餘年來的資本帝國擴張曾經無遠弗屆，到了今天遇到全球政經格局大變，以中國的社會主義新型生產關係有着更強生產力的崛起競爭，使美國開始走下坡還要繼續拚命擴張，不把中國打垮決不罷休，就是這種本性和宿命的表現。

中國特色社會主義新型生產關係、國家治理對生產力的發展，和資本的貪婪擴張在本質上完全不同，因此中國的發展壯大追求的是「以人民為中心」、「共同富裕」；在世界範圍內追求的，是辦好「人類命運共同體」的一切事情。在這個過程中，中國會遇到美國資本帝國霸權和擴張的瘋狂打壓、遏制、攻擊；中國會堅決反擊，維護國家主權、安全和發展利益，但中國不是要和美國爭奪霸權，不是要對美國取而代之，這是社會主義和資本主義的本質不同決定的，從人類歷史的長程來看，稱霸必亡，這是規律。

然而，美國的帝國霸權主義是沒有這個見識的。美國是一個沒有歷史感的國家，它看歷史、看帝國興衰史不會把自己帶進去。美利堅合眾國一出世，剛懂事就生活在資本主義疾速發展、稱雄世界的環境中；美國的資本主義也很快發展到帝國主義階段，加入帝國主義霸權角逐、打敗了對手、奪得了霸權，到現在仍然是「唯一的超級大國」，橫霸天下。

然而，它遇到了中國，遇到了堅持中國特色社會主義、走向偉大民族復興之路的中國，生產關係的優勝、社會制度的優勝、治國理政經驗豐富的優勝，推動生產力的發展，推動經濟、民生、科技、社會文明進步的發展，40年的時間就把美國比了下去，而美國的「內捲民主」、「對外霸權」正在發生異化，走向反面。