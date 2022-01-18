美國一直以人權判官自居，對全世界指指點點，其實美國本身的人權狀況並沒有好到哪裏去，甚至堪稱惡劣。根據美媒報道，美國「警察暴力地圖」最新數據顯示，2021年全美共有1,124人在警察執法中被殺，一年內只有15天沒有任何人死於警察之手。大多數警察殺人事件發生在非暴力犯罪或根本沒有犯罪的時候，其中888人被開槍射殺。

面對這些數字，不知美國人有何感覺？也許沒有任何感覺，因為年年如此，他們早就見怪不怪，或者說早就麻木不仁。這就是老美最大毛病，他們打着維護人權的旗號肆意干涉別國內政，但從來不懂得自己照照鏡子。單是美國國會山莊一場騷亂，就有4名示威者死亡，反觀香港反修例黑暴持續一年多，沒有任何人死於警方執法。而美國政客及傳媒反指香港警察「濫用武力」，這到底是甚麼混帳邏輯？

美國每年都有上千人死於警察之手，除了說明警暴問題嚴重，也反映種族歧視持續惡化。「警察暴力地圖」曾做過分析，儘管黑人只佔美國人口的13%，但死於警察之手的機率卻是白人的3倍。前年5月黑人弗洛伊德遭白人警察跪殺事件，正是警暴兼種族歧視的典型例子。近年來，被「美國警察殺害」已成為繼癌症、心臟病、自殺和吸毒等因素之後的第六大死因，少數族裔是最大受害者。

當然，相對於美國政府抗疫不力而造成的人權災難，警暴問題也許只能說是小巫見大巫。美國自稱擁有先進醫療設備和技術，卻成為新冠疫情最嚴重的國家，感染病例和死亡人數都位居世界第一，不能不說是莫大諷刺。而一連串恐怖數字的背後，正是非洲裔、拉美裔等少數族裔遠遠高於白人的感染和死亡率。美國疾控中心數據顯示，拉美裔感染新冠病毒、住院以及死亡的風險，都是白人的兩倍以上。新冠疫情對於少數族裔嚴重不成比例的影響，揭示出美國社會長期存在衞生、教育、經濟及政治地位的巨大差距，而這些差距正是種族歧視的必然結果。

美國誣指中國在新疆「侵犯人權」，卻對美國警察每年殺害上千人無動於衷，不是很可笑嗎？美國批評中國為了防疫而不顧人權，卻對美國近90萬人死於疫情麻木不仁，不是很荒謬嗎？說穿了，一個連自己國民生命安全都無法保障的國家，根本沒有資格充當人權判官。