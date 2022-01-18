許多時候筆者都很疑惑，跟我們特區政府的高官是否活在同一時空之下？否則為何面對同一情況，市民早已苦不堪言，偏偏高官仍能自我感覺良好？僅港府將禁聚令再延長多14日至大年初三，飲食業及停業表列處所無不叫苦連天，有的甚至捱不住結業收場，但食衞局局長陳肇始竟然可以面不紅、氣不喘地叫市民「先苦後甜」，總好過「先甜後苦」云云。問題是，香港人抗疫已踏入第3個年頭，何曾有甜過？還要苦到何時？

然後又到我們的財爺陳茂波接力登場。正在擬訂《財政預算案》的波叔，對於外界亟力要求港府再推消費券甚至直接派錢，繼續擺出落閘態度。去年才顧盼自豪謂消費券有提振經濟作用，而且經濟增長高於預期，彷彿推出消費券是非常英明神武的決定；詎料不過相隔一陣子，波叔又另有說法，竟引述「反對聲音」指消費券涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性地運用，末了更搬出「恪守審慎理財、應使則使原則，並保留一定財政實力」的廢話「打底」。

正如有網民質疑，順境時高官說要審慎理財，應使則使，留待逆境時有錢可用；現在逆境了，為何又是同一套說詞？港府何時才能真心關顧基層？講到底，港府這個孤寒財主「有冇景」都一樣孤寒，要他們良心發現，從手指罅漏兩滴水給市民吊命，可謂十年都唔逢一閏。

香港人都是勤力的一群，喜歡自食其力，不想事事靠政府施捨，但現在連開工機會都剝奪香港人的，恰恰是這班不知民間疾苦的高官。都說政府一聲令下禁止百業經營是很容易的事，但對各行各業卻是致命重擊，市民年關難過，要求開倉派米也是人之常情，無奈食米不知米貴的高官還要大說風涼話。講多無謂，直接派錢最實際！