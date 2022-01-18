昨日筆者提到，多年前以玩票性質，用《易經》替中國運道求過一卦，今日本文的重點不是談易理，但仍以此帶出話題。當日所得的卦象，是青龍父母爻持世，配納音佛燈火。按占算的規矩，一卦先要配「六獸」，如青龍、朱雀、玄武等，6個之中以哪個代表正大、慈和？答案正是青龍。再配爻位，又分5種，分別是父母、官鬼、妻財等，5個之中以父母代表公道、慈悲。最後配納音，共30個，如佛燈火、長流水、桑柘木等，數十個之中，顧名思義，以佛燈火最能代表祥和之氣。持世則是代表所問者的狀態。

古代的術數師能夠不見其人，單憑卜卦就知道某人的性格和稟賦嗎？據說那是輕而易舉的事，譬如上述的卦象是求問某君，他的個性就可以斷為正大、慈和……而今趟卜算的是中國，如果《易經》的道理不假，就表示現在的國家頗具天朝文明氣象，跟西方部分政客所描述的，完全是兩回事。

凡事都是相對的，你若問今日的中國是否沒有不文明之事，那當然有，而且在14億人群之中，天天都有，但整體而言，環顧全球各個大國，中國可能是最重視人們生命安全以至百姓幸福感的一個國度。

別的不說，單看今次新冠肺炎疫情，香港「黃絲」最崇拜的美國、英國都處理得一塌糊塗，分別導致87萬人及15萬人死亡，以人口比例計算，就等於香港要丟掉1.9萬人或1.6萬人的性命，這數字簡直可以把香港人嚇呆。然而，美國、英國的領導人根本不在乎，美國前總統特朗普在疫情最熾烈時天天打高球，英國首相約翰遜更是知法犯法，不止一次違規參與派對。相對之下，你就明白為甚麼在易卦之中，只有中國領導人才堪配青龍與佛燈了。