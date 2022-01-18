言為心聲，語為心境。林鄭日前出席立法會答問會，一句「貿然聽取一啲意見去做一啲跟人哋地方做嘅所謂小區檢測」，以「人哋」來形容中國，固然與政府記者會上出現「中國人民共和國」一樣教人嘩然，但港產官僚令人側目之處又豈止於此？

林鄭搬出一大堆數字，「香港整體確診個案12,980宗，每100萬人口確診個案1,754宗，每100萬人口死亡個案28宗……排喺全世界國家、地區第170位以後，每日仲變緊，每日再後啲」。她說上述資料網上可以找到，但不知會否仍是假手於人？不管如何，似乎也沒有敢言直諫之士告訴她，應與地理位置相近，氣候、衞生、文化風俗等客觀條件相似的地區，例如迄今仍是新冠零死亡的澳門進行比較才有意義，與連口罩令也有共和黨地區拒絕遵守的美國相比，這真的值得沾沾自喜嗎？

林鄭拒絕聽取建議參考內地進行小區全面檢測，並揚言不會放棄被她形容為「很有成效、很聚焦」的港式封樓檢測時，她說「邊個有效大家心中有數，抗疫唔係口號式」，更是自信心爆棚至極，彷彿內地應該跟她好好拜師學藝才對。

林鄭一而再在講話中透露了對抗疫工作的立場，譬如在民政事務局局長徐英偉爆出於抗疫緊要關頭出席生日百人P，林鄭在記者會上點名批評之餘又不忘說：「抗疫整體成效，當然我負責啦！」這會不會是有人已不知不覺地洩露了內心想法？當有人只會對成效負責，那怪不得敗績總是沒人認頭，竹篙灣檢疫亂作一團，有坐疫監議員開live質疑有非法羈留之嫌，又有假確診護士在北大嶼山醫院香港感染控制中心沒被即時告知真相，踎多近一日始能出院，因封樓檢測又揪出懷疑假確診大學男生。的確，「邊個有效大家心中有數」。