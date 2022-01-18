特首上周三公布政府架構重組建議，今後三司十三局將變為三司十五局，但一切由下任特首定奪。大家最關心的是運房局與發展局重組，因為如何解決房屋供求失衡、加快興建公屋等，都是頭等大事，筆者所屬政黨也一直建議把運輸從運房局分拆出來，組成房屋及規劃地政局，以更有效推進房屋土地政策。

不過，政府揭盅的方案，只是把運輸拆走，房屋局全力處理房屋政策，發展局維持不變。當局解釋指合併兩局並非最適切的做法，又指合併後規模過大；規劃地政科與工務科轄下部門，多年來在同一部門已建立合作及默契云云。另政府接納筆者所屬政黨建議，把房屋與規劃政策統一撥給財政司司長督導，改變現時房策及土地政策分別由政務司司長及財政司司長督導、政出多門的現象。

無論如何，房屋局今後集中專注房屋事務，大家對局方工作及職效表現的要求將更高，特別是在加快興建公營房屋，房屋局確實要交出成績，壓縮規劃發展流程，加倍追落後。否則，當局說未來10年可建33萬個公營房屋單位，都只是空談。筆者做過統計，過去6年間目標供應量與實際落成量，差距達8萬個單位，令人氣憤，造成輪候公屋上樓時間創新高至5.9年，也造就了劏房不斷增加。

筆者要求當局變革房屋土地政策：一、要革新「長策」，以目標為本，每年建3萬個公屋及1.5萬個居屋單位，爭取盡快達致3年上樓承諾。二、協助青年置業，新增新居屋先導計劃，以年輕家庭為目標。三、加強監督劏房租管實施情況，下一步要考慮規管劏房居住條件，並制訂告別劏房路線圖與時間表。其他加快推出資助房屋的方法，包括提高已規劃項目的地積比、積極運用收回土地條件。