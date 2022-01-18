港版「明修棧道，暗度陳倉」公演，你看出來嗎？林鄭月娥在第7屆立法會向還不知誰人參選的未來行政長官，借立法會之「箸」代「籌」新一屆政府問責局架構，引來熱烈的反應，出計者陰笑「得米」。

就在全城討論改組時，林鄭政府又出招「暗度陳倉」，由民政事務總署向全港1,663個、運作了逾半個世紀的大廈互助委員會發出絕命書，「詔」曰：2019年之前成立的必須在今年7月1日前解散，2019年之後成立的須於明年1月1日前解散。林鄭政府急急取締有悠久歷史的互委會，影響千家萬戶，事前不露半點風聲，完全沒有諮詢公眾，還選在民政事務局正、副局長坐疫監之下，宣布把半數互委會「推出午門斬首」，另一半則緩刑約一年後「斬立決」。

對如此重大改組，為何林鄭不是建議下屆政府考慮？完全不諮詢立法會便作出取締粗暴決定，令下屆政府上任第一天便沒了半數基層諮詢架構的居民組織，違反正常政治倫理，違背政府重大公共政策必須事先諮詢受影響市民的原則，違反與立法會合作的關係，霸王硬上弓。蓄意選擇在香港回歸25周年的重大日子，向服務全港大廈居民的互委會賜毒酒自盡，情何以堪？送上一對毫無人情味、拆毀官民溝通橋樑的「獨裁小鞋」給未來特首穿，是何居心？

許多互委會負責人向筆者憤怒控訴，義憤填膺，怒斥林鄭政府鬼祟陰濕，手法卑鄙毒辣。民政署「殺詔」第一段說：「隨着社會過去數十年的發展和轉變，鄰里關係和大廈管理模式已有不少改變，政府亦有多方面的渠道與居民溝通，因此，社會有意見認為互委會在有關範疇所擔當角色日漸式微。」一句「社會有意見」便過橋抽板，翻臉不認人，豈不寒心？