踏入新一年，中美軍事角力有增無減。美國海軍一個航空母艦打擊群及一個兩棲戰備群，日前喺南海展開聯合遠征打擊部隊行動；此外，一艘負責執行戰略威懾巡邏嘅戰略核潛艇已停靠西太平洋戰略重地關島，聲稱展示美方對印太地區嘅安全承諾。

當今全球新冠肺炎肆虐，美國感染人數已經突破6,600萬，大約每5個美國人便有一人感染，死亡人數則超過87萬，真係「死得人多」，竟然還煞有介事充當「和平使者」，這不是瞎折騰是甚麼？美國國家安全顧問沙利文曾發表講話，指美國已退出阿富汗，更加重視印太地區，希望將衝突嘅可能性降至最低。阿哥，這不矛盾嗎？老美一面磨拳擦掌，一面扮斯文要將衝突降至最低？

美國的所謂「重視」印太地區，無非是回到冷戰時期的對立和割裂狀態！沙利文指美中兩國喺印太地區嘅激烈競爭，並不一定會演變成新冷戰，然而，老美還不是講一套做一套。今個月6號，日本與澳洲簽訂《相互准入協定》，翌日急不及待隨即跟美國舉行新一輪外交國防會談。

事實上，日本首相岸田文雄上任以來軍事動作多多，與多國加強合作，主要目標又係針對中國，同時隱含對美國隨時撤出西太平洋嘅憂慮。作為日本首相，也真是為難！岸田喺去年嘅就職演說談及對華外交時稱，與中國構築穩定的關係，對兩國乃至地區和國際社會極為重要；可如今又一面倒向美國！美國學者分析日本因戰略環境變化面臨壓力時，一語道破日本嘅無奈：在繁榮上過度依賴中國，在安全上過度依賴美國。前者指日本對華投資龐大，後者指依賴美國保護，左右做人難！岸田前言不對後語，或許暗自感嘆做人難，做日本首相更難！