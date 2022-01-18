港府的防疫措施「半桶水」，放任國泰機組人員免檢疫周街走四處播毒，引爆香港第5波新冠肺炎疫情，不但令本已準備就緒的恢復通關安排泡湯，新一輪社交距離措施更再次令百業蕭條，經濟復甦受挫，失業率勢將回升。政府日前再宣布，因社區感染個案無法「清零」，決定將晚市禁堂食等措施再延長至年初三，並將年宵花市等大量新春活動取消，令過節氣氛大減，無數食肆東主、員工以及花農生計嚴重受損。

政府亦公布推出防疫抗疫基金5.0，用以支援受疫情與防疫措施影響的企業僱主與僱員，但資助金額僅及上一輪資助的一半。連救急扶危也是「半桶水」，市民不禁要問，為何包括特首等負責防疫政策的主要官員，未有同時宣布自行削減或捐出一半人工，以示政治問責及與受影響人士共度時艱呢？

尤其是以民政事務局局長徐英偉為首的十多位政府高官，無視Omicron的傳播威力及管治團隊發出的社交隔離勸喻，群起出席「洪門夜宴」為權貴慶生，最後要齊齊入住竹篙灣或在家隔離檢疫，進一步浪費納稅人的公帑及有限的隔離檢疫設施。只許高官派對，不准百姓堂食，市民又怎能不感憤怒？

特首要求涉事高官在隔離期間使用自己假期，似是某種懲罰，但其實高官放假也可如常全額支薪。許多被隔離的打工仔及自僱人士卻往往無假可扣，手停口停，惟有拿檢疫中心的工作人員出氣。

有立法會議員曾建議特首等高官輪流入住竹篙灣，親身感受一下被長期隔離之苦和求助無門的感受。其實更佳做法是等21天檢疫期過後，指令那十多位高官和20位同樣有參與「洪門夜宴」的議員，充當竹篙灣的工作人員，讓他們更直接地服務市民和參與香港的前線防疫工作「贖罪」。

有趣的是，在上周三新一屆立法會的首場特首答問大會，居然沒有一位議員追問「洪門夜宴」醜聞，他們是為了幫政府，還是想幫自己的議員同事遮醜？

不過，倒是有議員問到政府豪花273億元公帑資助國泰，但今輪抗疫支援措施卻只願花約37億元，明顯厚此薄彼。特首澄清政府花在國泰身上是「投資」而不是「資助」。如此這般，特首就是國泰的老闆及負責人了，那為甚麼她不需要為國泰管理層及機組人員的違規行為負責？

英國政府最近也爆出多宗官員涉嫌違反防疫規例的醜聞，首相約翰遜也牽涉其中，但至少有多位國會議員以至其黨友有要求他辭職，他本人至少亦肯為自己及其轄下官員違規承擔一定責任，向國民公開致歉。反觀香港的特首則堅稱下屬行為與自己無關，只會對其表示「失望」和「懲罰」對方放有薪假。其實最感失望的，應是一眾因政府防疫甩漏而被迫放無薪假的基層僱員，他們可不僅要求相關官員扣糧減薪，而是應當立即問責下台。