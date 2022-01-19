功夫茶：日防夜防照爆疫　寵物播毒點樣防

本港新冠肺炎來如雷霆愈爆愈有，依家除咗出現多宗變種新冠病毒Omicron 個案外，銅鑼灣渣甸街寵物店23歲女店員確診Delta，感染源頭不明，衞生防護中心總監稱，除寵物店有女店員染Delta外，再有一名曾訪該店顧客染疫。

唉，日防夜防疫情照爆，新冠肺炎變種病毒可謂神出鬼沒，你估佢唔到何時出現，而佢一蒲頭，已殺你個措手不及！依家高官又畀外來倉鼠玩殘！當局懷疑有兩種傳播可能，一係售貨員與顧客近距離嘅傳播，即常見嘅人與人之間嘅傳播模式；另一就係調查動物感染嘅原因，不能排除動物會否直接及間接傳人喎！

嗱！由於確診店員喺本月11日出現病徵，中心追蹤其傳染期，指出由今個月7日至15日期間，所有曾與確診售貨員接觸嘅顧客需要接受強檢，涉及約150人。漁護署署長則交代，銅鑼灣寵物店相關動物及大埔倉庫共約2,000隻倉鼠或細小動物將須人道毀滅！仲呼籲市民喺上月22日後買嘅倉鼠需交予漁護署處理。所謂「處理」嘛，即係冇得留低囉！一如有禽流感，全部雞都要死！一有豬瘟，全部豬都要殺！功夫茶見好多記者朋友都有惻隱之心，一直詰問何以要殺晒全部倉鼠？如果發現係人傳倉鼠，倉鼠豈非死得無辜？又有倉鼠關注組擔心出現棄養潮，指政府未搞清楚先令人心惶惶，係帶錯方向！

咁講啦！基於公共衞生及安全計，殺倉鼠行動無可避免！唔通逐隻倉鼠檢疫咩？再講，目前又冇為倉鼠打嘅疫苗針；漁護署又指出，已為銅鑼灣店抽取過百樣本，其中11個倉鼠樣本呈陽性，另外其大埔倉嘅環境樣本亦呈陽性；由於喺天然環境下染疫從未發生過，且該寵物店嘅倉鼠從荷蘭空運進口，但當地冇發生倉鼠染疫情況，故本港個案將屬全球首例。此外，倉鼠互相感染後其排泄物會帶有病毒，難以確保不會傳人，如不盡快人道毀滅，以切斷傳播，漁護署職員照顧佢哋亦有風險！

要言之，全港倉鼠難逃一死！而目前全港所有賣倉鼠店需要停業，倉鼠以外細小動物亦需要測試，直到測試結果滿意才可營業！漁護署早前對野豬大開殺戒，日前大埔黃魚灘一帶即發現多頭野豬感染非洲豬瘟；如今大舉「人道」滅殺全港倉鼠，大家估吓又會唔會出現鼠疫？功夫茶反而擔心，香港人愛心爆棚，常見啲主人對貓狗攬攬錫錫，若然真係寵物傳人，咁就會好大鑊！政府殺完倉鼠，唔通又趕絕貓狗？香港疫情多頭火勢，清零根本係天方夜譚，庸官防疫無能，專家眾聲喧嘩又無厘頭，日防夜防，寵物染疫難防；禁聚令一直禁下去，百業蕭條，基層市民睇怕唔係感染病毒死而係餓死吖前世！