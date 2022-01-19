產評：能源轉型考智慧　過猶不及輸江山

全球變種病毒未散，一方面能源需求存憂，另一方面疫下人流物流受阻，影響產出，加上近期中東局勢又生變，故見近日國際油價如打了「免疫針」，攀上逾7年新高。事實上，全球能源轉型是大方向，惟疫下供應異常，各國須因應實際情況有序調節步速，免令供需失衡，一旦通脹百上加斤，到頭來新能源效益未現，滯脹來襲足以讓經濟步入大蕭條，反變成新能源發展的攔路虎，落得滿盤皆輸！

隨着全球陸續拋出減碳目標，能源轉型已啟動，大致上是由化石燃料轉型至綠色能源。美國承諾在2030年前達到溫室氣體排放減半的目標，中國亦承諾到2030年實現25%的能源來自非化石燃料，排放量將在2030年達峰值。

問題是，這場世紀疫情已為時兩年，期間更曾現「負油價」，迫使各國央行推出天量放水措施救市，而這期間經濟異常波動，產出及物流皆受阻，都實實在在影響了全球石油需求，致令石油企業減少資本開支，產油國須聯手減產以穩油價，意味全球石油開採量及存量皆降，加上在政府提供優惠推動轉型下，就連傳統能源企業都將資源撥往發展新能源。

如是者，傳統能源供應持續減少，而新能源又處投資期，供應未能補上，一旦遇上疫後復甦帶動能源需求急增，又或地緣政治緊張，油價在供需失衡的基調之下，隨時可以升到無譜，從而激化通脹。美國拜登政府大概也意識到此威脅，故率先釋放石油儲備，力壓油價，還促英國、中國、日本等國響應釋放油儲，以平抑價格。問題是，近日油價照升如儀，部分原因是疫下供應鏈再度趨緊，另一原因是中東局勢緊張，作為石油輸出國組織第3大產油國的阿聯酋遭受恐襲，供應隨時中斷。

本來，美國手握最先進的頁岩油技術，2019年更成為原油淨出口國，但至今未能穩控能源定價權，皆因頁岩油的開採成本高，過去憑藉極低息融資環境大舉借貸以投資鑽井，早已過度槓桿，加上約兩年前曾現「負油價」，一度令業界骨牌式破產，自此杯弓蛇影，不敢放膽投資，拜登政府又未正視業界訴求，傾向大舉拓展新能源。

歐洲亦出現類似困局，力減核電和燃煤發電廠之下，天然氣供應和發電已被視為未來能源轉型的必經之路，可惜今年冬季一場俄烏危機，揭露了歐洲須依賴俄羅斯供氣的底牌，令地緣政治關係變得更加複雜。

本來，能源轉型是好事，但實際推行時須有清晰規劃，並應守住供應穩定的底線。若罔顧現實盲目轉型，變相搬石砸腳，自製危機，最終新能源開發只怕陷入「莫財」窘局。

日前盛傳春節前後中國將釋放石油儲備以助壓抑油價，惟料此舉只是回應美國的「畀面派對」，實際作用短暫，反而須關注的是拜登政府藉退兵收縮中東戰略，中國則加強與中東的經貿關係。這場全球能源轉型的結果，實際上也是權力轉移的體現，中國於全球能源的話語權將增加，而美國能源政策的失敗，誠然是國力衰退的又一徵兆！