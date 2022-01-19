正論：港府爛帳實太多　年近歲晚算清楚

牛年已屆尾聲，虎年即將來臨，急景殘年復疫情肆虐，百業蕭條，民不聊生。這一年不堪回首，港府不僅抗疫無能，年近歲晚還爆出「國泰播毒」和「洪門宴」兩大醜聞；前者搞得香港雞毛鴨血，後者官員形象盡毀。最不堪的是，較早前的「童樂居」虐兒慘劇至今無人問責，社署監管失職卻一味賊過興兵，與香港保護兒童會高層同樣醜陋；更令人神傷的是，殉職女警林婉儀至今沉冤未雪，警方打擊走私一陣風過後便無以為繼。條條爛帳，歷歷在目，現在就要和港府算一算！

一個國泰空少，再加一個國泰空姐，輕易便將香港人抗疫逾兩年的努力摧毀，第5波疫情大爆發，港府晚晚封區、瘋狂送檢，依然無法遏止病毒傳播。最新消息，大坑東邨東滿樓驚現垂直傳播，部分住戶擬需撤離；更令人震驚的是，因應銅鑼灣有寵物店女職員確診Delta變種病毒，當局驗出店內倉鼠對病毒呈陽性，一聲令下將全港所有倉鼠殺毀，所有倉鼠店關門大吉。

這一波疫情沒完沒了，不知伊於胡底，別說倉鼠小命不保，香港人連上館子吃一頓團年飯的卑微願望都要落空，歸根究柢是港府縱容國泰機組人員免檢疫播毒所致。自去年11月開始，先後有多名國泰機師被揭發「帶毒」進入社區，當時社會有識之士、包括本報在內，不下多次向港府進諫，要求關上播毒缺口，取消國泰機組人員豁免檢疫安排，無奈言者諄諄，聽者藐藐。陳帆領導的運房局竟和國泰私下協商，推出毫無法律約束力的「自我健康管理」安排，終致Omicron在社區遍地開花，陳帆卻一直龜縮，拒絕就開門揖疫問責。

迫於眾怒難犯，港府拖到前晚深夜發稿，指警方以違反香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》拘捕並檢控兩名前國泰機組人員。拖拉多日，港府終於拿兩名早已被炒魷的機組人員「祭旗」，明顯是姿勢多於實際。誠然，播毒機組人員是罪無可恕，但國泰管理層對員工放任自流、不監不管，罪責同樣嚴重。特首林鄭月娥曾言國泰管理層需為員工行為負責，可笑是一直不見國泰管理層負起責任，而且言猶在耳，便爆出另一宗更爆炸性的「洪門宴」醜聞，多名高官其身不正，醜態百出。林鄭此時卻改口辯稱，自己僅須為整體防疫成效負責，個別官員須為自己的行為負責，縮骨卸膊，令人側目。

隨着事件愈揭愈臭，民憤愈演愈烈，更有「陰謀論」傳出，林鄭欲借「洪門宴」打自己人，轉移視線幫國泰甩身。可能有見傳聞甚囂塵上，林鄭又擺出大公無私狀，昨日聲稱正調查國泰航空有否違反貨機與貨運的豁免檢疫安排，至於15名官員或前官員參與港區全國人大代表洪為民生日派對，同樣正在調查，強調兩件事都不會不了了之。

表面上各打八十大板，但林鄭對兩者的追擊力度有如天壤之別。事實上，林鄭一直對國泰這家英資公司情有獨鍾，不僅破天荒注資273億元打救，而且百般呵護、萬般縱容，連竹篙灣檢疫中心的膳食也明益國泰，主動邀其投標。耗用龐大人力物力打救國泰，出了事又繼續包庇，要不是「客機去、貨機返」免檢播毒愈鬧愈大，紙包不住火，傳聞連北大人都不滿，林鄭會擺出公正調查狀才怪。

都說一個社會步向沉淪完全有迹可尋。港府縱容國泰、高官犯禁狂歡固然鐵證如山，本報獨家揭發震驚全城的香港保護兒童會虐童醜聞，同樣反映香港墮落如斯。案件至今累積有16人被捕，受虐幼童增至29人，而且不排除仍有更多人涉案，反映的是虐童絕非個別事件，而是長年累月發生，甚至得到管理層默許。

香港保護兒童會一年獲社署逾8,800萬元資助，惟事實證明，社署撥了款便關人個關，監管制度形同虛設，小朋友如墮無間深淵。最令人不齒的是，社署最初還渾然不當一回事，僅向會方發一個不痛不癢的書面警告，直到虐童醜聞愈爆愈多，社會輿論嘩然，才「整色整水」派遣專隊進駐童樂居監察日常運作。賊過興兵，不亦晚乎？上至勞福局下至社署，他們為何不就自己監管失職問責？

更不必說，水警高級督察林婉儀去年9月在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職，天妒英才，全城同哀。當時警隊一哥大表震怒，矢言必會緝捕殺警私梟歸案。惟經過一輪風風火火的打擊走私行動，掃了一批蝦兵蟹將，截斷了部分黑幫財政收入，事件就此打住，別說殺人私梟早已逃之夭夭，林婉儀至今沉冤未雪；就說黑幫的走私活動也是繼續明目張膽，很快便死灰復燃，情何以堪？

不想記起，未敢忘記。國泰目空一切引毒入港，還得到港府包容；只准高官赴宴，不准百姓堂食，令人見識何謂特權階級；幼童孤苦無依慘受虐待，港府漠不關心；盡忠職守的女警沉屍怒海，殺人兇手仍然逍遙法外。香港人在牛年歷盡苦難，高官一味自我感覺良好，港府欠下港人的帳實在太多，豈容蒙混過關？最怕有人存心將抗疫不力的民怨外引，將髒水潑向中央。一言以蔽之，虎年，苦也！