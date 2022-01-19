烏克蘭的國際形勢日趨緊張之際，北韓連續試射導彈。美國要求無條件談判，遭到拒絕，反要求美國先取消對北韓的敵對行為，才有談判的機會。美國不敢開戰，只能增加制裁北韓與俄羅斯個人，全無威脅作用，美國對北韓之無可奈何便凸顯出美國的劣勢。

東北亞的日本、南韓會怎樣理解美國的無力呢？自美國在阿富汗撤軍後，日本還能相信美國的軍事承諾嗎？南北韓正在談終戰協議，美國亦沒法阻止。終戰協議一否定戰爭狀態，美國在南韓駐軍的合法性便失去，更不用說在韓軍事聯合行動的主宰權，美國在南韓的駐軍、軍事基地便應撤走。同樣，美國在日本的駐軍、軍事基地亦不易繼續以現時龐大的規模、對日本主權侵犯的形式存在。這樣的形勢下，台灣民進黨政權及台獨分子當然驚恐。

美國不敢侵略北韓，在南韓的政治趨勢中亦似無法扭轉終戰協議。推右派冀在今年總統選舉中替代傾向和平統一談判的現政權，機會不大。餘下只能是發動政變或顏色革命。作為全球十大經濟體之一，南韓若出現美式顏色革命，國際影響巨大，美國未必可以成功，也難全身而退，弄得不好，更會加快南北韓統一的發展。

美國期望的是2017年特朗普政府的對北韓制裁法令，可以切斷北韓所有外部經貿關係，打擊經濟，激化內部矛盾而出現政權轉變機會。以古巴為例，制裁圍堵不可能摧毀經濟，經濟穩定還可維持的話，政權難變。

北韓在金正恩領導下全力發展核武導彈，不僅美國不敢動武，北韓在絕望時還能與美國在東北亞的勢力同歸於盡，美國的制裁便不能過於緊迫。北韓還有中國與俄羅斯的奧援，俄國可提供軍事支援，也大有機會開拓北韓與中俄連接的交通運輸海陸中轉賺匯活動；中國是北韓最大的貿易夥伴，北韓的礦產可與中國交易糧食，北韓因此保證糧食安全，戰略作用更大。

剛剛中國繼海路後開放與北韓的陸路交通，意味着中國與北韓的貿易可全面恢復，無視美國的二級制裁，更是公開地向美國的霸權挑戰。

北韓以軍力作後盾，卻使得美國無處着手，無可奈何，反映出金正恩與北韓政府的高明。也因此，北韓變成美國霸權的制約因素，使中國可以騰出手來好好在亞洲對付美國。中國還可有餘力支援俄羅斯抗美。