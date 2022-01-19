很早就聽人說，英國人最愛國，尤其是在海外的英國人，在英屬殖民地的英國人，無論何時，他們都很是為英女王和國家「無私奉獻」。也聽人說，英國從香港撤出時，政府方面、情報機關安排在香港的英國公司和人員「為國家做事」，絕大多數會不講條件的應承，這比美國公司和人員好很多，後者為情報部門或國家部門做點事，通常要講條件或乾脆拒絕。因此，香港回歸前的過渡期，英國能在香港各個領域作出周密部署是無人懷疑的，英國能像以往似的掌握着香港各方面的情報、掌握各式人物的情報是無人懷疑的。

英國讓「英國公民」愛英國很有一套，讓它的「殖民地子民」愛英國也很有一套，尤其是對那些幫英國辦事的體制內的、非體制內的、政界的、商界的、文化教育界的「精英」，馴服他們愛英國、效忠英國更是手拿把攥。因此，我們看到英國在香港部署撤退時，在政府、政界、商界、文化教育界等領域，根本不用擔心「愛英人士」、「為英倫效忠人士」會人手不夠。

那時候英倫推出了「居英權」計劃，給香港5萬個「精英家庭」英國公民護照，成為真正的具國籍身份的英國人。其實，即使沒有這個計劃，也不影響英國在香港部署「無間道」，只是這個計劃讓英國可以更加精挑細選「用得着的人」。

回歸20多年，英國依靠這樣的部署和一批人，實現了守護英國在港、在華利益的計劃，達到了干預香港事務的目的。不僅如此，英國還依靠乃至指使這批人影響「一國兩制」和「港人治港」實施方向，配合反中亂港勢力搞「完全自治」、搞「獨立政治實體」、搞「顏色革命」，成為顛覆中國的「特洛伊木馬」。

然而，現在《港區國安法》實施了，「愛中國者」治港明確了，英國人的「愛英國」計劃不好使了，要清除了。