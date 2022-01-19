有些台灣人評論時事尤其是涉及兩岸的話題，往往九唔搭八，令人忍俊不禁。日前，有台獨組織舉辦所謂「青年國家安全論壇」，有位作家誇誇其談，建議台灣當局恢復徵兵制，募兵比例大約50%，而且恢復軍事化管制，在全台廣設上百個靶場，每個靶場要求訓練50名狙擊手。他還提議把核廢料放在東沙島，以防止解放軍奪島。

這位作家大概是平時創作多了，或是荷里活電影看多了，想像力特別豐富。按照他的提議，全台灣設立上百個靶場，每個靶場訓練50名狙擊手，加起來最少也有5,000名狙擊手，豈不是天下無敵？如此妙計豈是尋常人所能想像？美中不足的是，他提議將核廢料放在東沙島，這未免太浪費了，如果直接放在「總統府」，不是更能防止解放軍進攻嗎？台北不是更安全嗎？

有位台灣退役將領想像力也不差，認為台灣「全民國防」實力不足，必須大增軍費，強化軍事訓練，讓民眾養成用槍習慣，「全境要塞化、全民軍事化、台灣瑞士化」。聽起來頗有「全民皆兵」的味道，如果人人用槍，2,300萬台灣人就是2,300萬士兵，誰能抵擋？何需再向美國求援？

古人紙上談兵已夠可笑，這些台灣人比古人更可笑。紙上談兵起碼要熟讀兵書，而這些台灣人連基本軍事常識也不懂，卻誇誇其談，簡直貽笑大方。當然，他們自己並不覺得可笑，正如蘇貞昌聲稱要拿掃帚跟解放軍拚命一樣，他們的智商就是這種水平，見怪不怪了。

有台灣時事評論員曾在電視節目中嘲笑大陸人連茶葉蛋也吃不起，甚至因為缺乏蛋白質而要吃田鼠。許多人以為他們只是為了製造綜藝效果，聊博觀眾一粲，因為正常的時事評論員不可能如此白癡。如今才知道，台灣確實有如此白癡的時事評論員，他們不是裝無知，而是真無知，一直活在自己編織的夢裏，自高自大，自我陶醉，對外面的世界不屑一顧，對大陸的發展一無所知。

日本趨勢專家大前研一曾寫過一本書《低智商社會》，將日本社會的種種問題歸因於「集體智商衰退」，並總結出3項特徵：集體不思考、集體不學習、集體不負責。台灣社會不正是如此嗎？在低智商社會，不管政客如何編造謊言，「評論家」如何胡言亂語，都有一定市場，因為「傻子」太多。