銅鑼灣寵物店女售貨員確診Delta變種病毒，感染源頭不明，調查後發現該寵物店內有多個倉鼠樣本對Delta呈陽性反應。港府遂悍然宣布，涉事寵物店及大埔倉庫所有動物需人道處理，全港所有倉鼠店暫時停業，檢走倉鼠測試後再人道處理；舉凡有市民於上月22日後購買倉鼠，應將倉鼠交漁護署跟進並盡快做強制檢測；如倉鼠檢測呈陽性，主人須檢疫。

殺殺殺！繼殺野豬後當局再一次大肆殺戮、生靈塗炭，打着人道之名，進行不人道殺害之實。筆者想問的是，過去本港曾有寵物狗感染新冠病毒，為何當局不殺之而後快？要是下次又有寵物店出事，寵物店並非出售倉鼠一類「低端」寵物，而是人們最愛的貓狗，當局可會一視同仁，舉起屠刀殺殺殺？

抗疫已踏入第3年了，疫情依舊沒完沒了，港人早已身心俱疲。現在港府不僅折騰市民，就連小動物都不放過，倉鼠固然血流成河，倉鼠店同樣受波及不能營業，又多一批失業大軍。有指北京近日出現Omicron個案，或由帶有病毒的國際郵件經美國及香港傳入，以港產官僚殺無赦的標準，北京是否應該封殺香港，連國際郵件都不准經香港入境？第5波疫情由國泰空姐空少引爆，檢控仍未足夠，殺得性起的港產官僚是否也要將他們人道毀滅才安樂？

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。新冠肺炎疫情是天災，但發展至今已是人禍，港產官僚抗疫拖拖拉拉毫無章法，唯獨殺豬殺鼠絕不眨眼。殺到今天「滿手鮮血」，面對疫情卻依然一籌莫展，市民卻慘被玩殘，連小小倉鼠也死不瞑目。是否有人「拚死無大礙」？反正任期已屆尾聲，胡亂施政攬炒全港，7月1日之後拍拍屁股走人，過了海就是神仙！