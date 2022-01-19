假設閣下月入3萬元，公司每年加薪5%，但你為了面子關係，在家人面前謊稱上司覺得你人才難得，年年給你加薪10%。這個謊言撒一年沒問題，下年度你的月入是31,500元抑或33,000元分別不大，旁人甚至你老婆也未必察覺得到。到了10年後，情況便大不相同，每年相差5%的薪酬經複合增長，那便成了月薪7.8萬元與4.9萬元的分別，兩者就不在同一水平了。

10年後妻子跟你說：「親愛的，咱該買更大的房子了，以你的收入，月供3.9萬元沒有問題，我倆這就去付買房訂金好嗎？」要是這樣，你可頭疼了。月入4.9萬元的人，要月供3.9萬元房貸，肯定通過不了銀行借款的壓力測試。這個故事就是告訴你，具複合增長的東西，是不可能長時間騙人的。

中國剛公布去年的經濟增長率達8.1%，海外及香港的反華評論者一如既往，指這數據水分甚多。他們認為去年的中國遭逢內外夾擊，疫情與貿易戰已然不易應付，再加上內地的地產業、補習業以至科網巨企接連受挫，中國的經濟很難交出如此亮麗的成績。

然而，對中國經濟增長的懷疑遊戲，早在10年前已經開始，中途加入者甚多，就連國際金融大鱷索羅斯也是其中之一，當中國GDP年增長約7%的時候，他卻說只有3%。中國官方提供的數據由是年年被人質疑，去年自然亦不例外。如果懷疑者所說屬實，這麼多年累積下來，中國實質的經濟體量，理應只有目前對外公布的三分之二才對。若然果真如是，過去兩年，中國面臨世界其他所有大經濟體的圍攻，美國、日本、歐盟統統參與其中，中國經濟的底子要是少了那麼一大截，你認為還能撐到今天嗎？