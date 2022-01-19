中六男生以𠝹刀割傷警員頸，原本被控企圖謀殺罪，但在高院獲准承認有意圖傷人的交替控罪，日前被判監7年9個月。究竟是那大難不死的警員好彩些，還是那差點便攞人命的黑暴更好命？

法官指被告雖然隨機揀選事主犯案，但犯案行為卻是有預謀，犯案動機更足以跟謀殺罪相比。律政司何以認為控以「有意圖傷人」會比「企圖謀殺」更恰當？兩者的最高刑罰雖同為終身監禁，但有法律界人士稱，「當然要看案情，一般來說傷人最高刑罰3年」。律政司祭出交替控罪的理由是甚麼？是舉證方面有困難還是認為入罪成功率不高？

根據法醫意見，如果警員頸部傷口偏差一厘米，可能完全切斷大動脈；如果沒有及時處理傷口，死亡率可達百分之百。案發過程有現場片段可供呈堂，亦有警員、傳媒、市民等目擊者，可讓法庭了解事發經過，是否有人企圖謀殺，各界可以透過審訊看個明白，現在卻沒這種機會了。

刑事責任具有三個基本的構成要件：行為、沒有正當理由和沒有可原諒之處。割頸有相當大的機會引致死亡，罪行非常嚴重，而行兇者沒有精神問題，沒有受到挑釁，現場亦沒有衝突，真不知還有甚麼抗辯理由，可以令「犯案動機更足以跟謀殺罪相比」的行為，變得有正當理由和有可原諒之處，從而令被入罪的成功率不高。

法官希望被告真心悔改，若有人真心悔改，他會選擇面對法庭對其作出罪有應得的裁決，還是精於計算、挑肥揀瘦？報道指，有人當日行兇後企圖逃走，但被事主捉着其手臂，警方之後更在其寓所搜出寫有「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政」的遺書。殺死他的不是暴政，是反中亂港政棍與庇奸護短保護傘，而黑暴同時在割的，還包括香港的頸。