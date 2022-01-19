今次架構重組，民政事務局將分拆為「民政及青年事務局」和「文化體育及旅遊局」。筆者非常關心文化體育及青年工作，期望拆局分工後相關政策工作可以做得更好。而過去全由民政事務局統籌，確有不足之處，最重要是日後專職專責，做好分工，設定績效指標，才可提高問責性，讓各項政策及事業向前邁進。

筆者去年8月提出「Sport HK 2030+ 制定未來體育政策及發展藍圖」倡議書，建議成立文體旅政策局，有關議員議案獲立法會多數通過。筆者是馬拉松愛好者，去年香港運動員在東奧取得佳績，最近張家朗奪巴黎站世界盃花劍金牌，更是振奮人心，香港確實大有條件加快推動體育發展，包括普及化、精英化、專業化、產業化及盛事化。特別在產業鏈方面，香港已有不少年輕人以推動體育及運動為職業，若香港再落後於別人，確實講不過去。

政府過去最為人詬病是推動體育政策欠缺中長期規劃及方向，推動地區體育活動與市民參與度都非常不足，全港體育場館欠缺1,200多個，當中九龍西也欠74個。當局必須加大力度，在市區重建或設計新市鎮上，以一地多用概念興建更多體育設施。

談到文化事業，筆者認為有許多發展空間，最近文化硬件先後落成，如戲曲中心、M+博物館及故宮博物館等，軟件及政策配合都很重要，香港要推動成為中外文化藝術中心，當局必須設定工作計劃及目標，而文化藝術及旅遊又可互相結合，也可吸取境外包括內地的經驗，發展文化創意產業。青年工作方面，當局也是時候以變革的思維，重新構想推動年輕人「三業」發展，包括學業、就業及置業。如何推動年輕人有國家觀念，不應只着眼香港，內地大灣區也有不少發展空間。