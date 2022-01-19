特區政府置1,663個大廈互助委員會於死地，影響聯繫和服務基層市民極之巨大，是特區成立以來最蔑視民意、侮辱民意的倒行逆施失敗政策，大失民心，與民為敵！

以一個互委會服務一幢平均400戶的大廈計，即直接影響665,200戶；以每戶平均4人計，共影響逾200萬人。而大廈的類型，除部分未成立法團和業主委員會的私人樓宇外，涵括房屋署和房屋協會所有公共屋邨的居民。可見互委會是香港民意基礎的最大持份者，也是基層的真正民意寒暑表。

互委會是由各區民政處推動和組織的，先由居民一人一票選出樓層代表，再由樓層代表互選出互委會的委員會架構。但政府對互委會產生後沒有「一個仙」的資助，委員全部都是義務工作，還要自掏腰包，出錢出力。互委會的紙張筆墨要自行籌集，開會的枱櫈和辦公桌靠在垃圾房檢拾棄置家具使用，歷年民政事務總署最多只是給予一紙公函感謝及讚許。所以，當政府「下詔」取締，說互委會過時，互委會委員們都群情洶湧，不滿和憤怒。

筆者作為前區議員，服務過的柴灣小西灣邨12個互委會便即時聯署去信立法會議員強烈投訴，反駁政府羞辱和抹黑：「互委會仍在擔當促進居民和諧、監察屋邨環境衞生治安，以及屋宇維修工作；每兩個月同管理公司開會，檢討各項管理，提出意見。近年更加入房署成立的屋邨管理諮詢委員會，每年為居民舉辦各項旅遊活動及文娛康樂活動，深得居民支持。互委會支持政府各項政策、宣傳環保工作、參與各大醫院慈善籌款活動。互委會多年來支持各級議會選舉，號召居民投票。足證互委會功能並沒有式微。」筆者從未見過一個屋邨全部互委會有過這樣憤怒和齊心反對，林鄭你知道嗎？