距離農曆新年愈來愈近，然而本港疫情仍然嚴峻，變種病毒Omicron來勢兇猛，殺全世界一個措手不及。最要命的是，病毒感染太快太神奇，空氣傳播固然無孔不入，連郵件一樣會傳染。呢，幾日前向外通報首宗本土變種病毒Omicron感染嘅北京市，當局指患者近期收發國際郵件，部分樣本帶有新冠病毒，郵件由加拿大發出，經美國及香港抵達北京。阿哥，歷盡萬水千山，病毒就係跟到你實，正一癡情吊靴鬼！

特區政府抗疫甩漏多，已是不爭之事實，而庸官一味聲大夾冇準，一時話要嚴陣以待，又禁晚上6時後堂食又取消年宵花市，關閉15類表列處所，令香港節日冷清，福地恍如死城，庸官依然自我感覺良好，說是「先苦後甜」。港人抗疫畀庸官玩殘，早已苦死了，苦到舌頭麻木，抗疫兩年多了，再也嘗不出「甜」的味道！

庸官常說港府一直都推行清零政策，或以「動態清零」作目標。內地嘅「動態清零」不是任由疫情發展，而是控制它、切斷它，然而，內地的迅速封區，嚴厲執行全民檢查，面對Omicron嘅傳播力驚人，都失守！是以有政府專家顧問都指出，香港要清零、零感染，差不多是不可能的任務，並指政府雖然推出「疫苗氣泡」，谷針即使成功，港人仍不會完全免於Omicron侵襲！

政府一眾專家，眾聲喧嘩，一時一樣，一人拋出一塊「磚」，我哋老百姓都好難頂。而港產專家朝令夕改，拋磚並非引玉，而係凸顯無厘頭權威！呢，庸官早前話大年初三後或可放寬晚上堂食至8點，之不過近日又話疫情令人關注，目前冇計劃放寬晚市堂食！老闆們想擺春茗，睇怕未必有得擺，或者改「夏日蟬鳴宴」或「秋收之食」，比較實際！