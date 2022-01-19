今年是香港回歸25周年，四分之一個世紀的時間，讓香港經濟裹足不前的土地問題依舊未解決；數碼港、中藥港，不是變成地產發展項目，就是石沉大海，得個「講」字。香港正面對人口老化、貧富懸殊、社會撕裂，且新經濟發展形勢落後於人，綜合競爭力每況愈下，更在中美爭霸下淪為夾心。這麼一個爛透的局面，若要視為重新啟航的新起點，該如何走好下一個25年？

四分之一個世紀的時間，說長不太長，說短又實在不太短。看看一河之隔的深圳，由一個側重勞工密集、低端製造業的城市，發展成一個集創新科技與互聯網、中高端製造、醫藥保健、教育、金融服務等實力於一身的綜合大型城市。1997年，深圳的本地生產總值（GDP）只是香港的十分之一。可到了2020年，深圳的GDP已超越香港，穩居粵港澳大灣區的龍頭位置。過去港深如「前舖後廠」，如今已變成「平起平坐」，甚至是深圳後來居上了。

用「龜兔賽跑」來形容港深這些年的發展，頗為貼切。回歸以來，歷屆港府施政無能，致令住屋、教育、司法、醫療、安老等亂象頻生。2019年，香港的亂局差點以「亡港」收場，最終由國家出手平亂。《港區國安法》自2020年中實施，社會得以回復平靜，營商環境得以復常。可這場浩劫，足以顯示香港問題千頭萬緒，已到了「臨界點」，必須加以治理。

事實上，如今香港將面對更複雜的發展格局，除了要應付來自內地及亞洲地區的競爭，在中美博弈下，香港告別近乎零的地緣政治風險，如何重新定位，吸引國際資金繼續落戶，服務好中外需要，當好國際金融中心的角色，是必須深思的問題。

所謂「良政善治」，說來動聽，但如何實踐？如今全球人口老化，新經濟發展卻在在需「才」，各大城市都在搶奪人才，偏偏香港處於移民潮。如何穩定人心，解決房屋問題，提升宜居條件，吸引海內外人才匯聚，至為重要。因應經濟發展，改革教育，培訓合適人才應付創新發展需要，乃事不宜遲的重要政策舉措。

筆者早前曾提及，香港宜推動「再工業化」，發展高增值產業，務求讓經濟建立新增長點，為年輕人提供發展台階。還有一點須強調的，乃在推動「再工業化」方面，香港得摒棄過去的自傲自滿、不着邊際的行事作風，要着眼於所身處的大灣區戰略發展，善用區內資源，互補不足。香港需要的是具遠見而務實可行的經濟規劃，而不是政治口號。

刻下地緣政治變化、疫情襲全球、國際供應鏈受阻、通脹壓力增加、美國貨幣政策處於拐點，香港難獨善其身。外圍因素既無法逆轉，只有從本地狀況着手，善用制度優勢，融入國家的內循環戰略。就此，內地政策既成主導，特區要走好下一個25年，還得寄望有一個掌握國情與港情，且執行高效的管治班子作配合。