功夫茶：國泰靠害佗衰家　播毒有獎似攞景

搭錯國泰機，隨時冇得飛！阿哥，都真係寧願佢冇得飛，佢一飛就飛來疫禍，累到香港雞毛鴨血！呢，尋日又新增16宗個案，其中7宗為本地感染，張竹君醫生都形容疫情非常嚴峻，社區有明顯傳播，並有「幾個火頭」！簡單講句，第5波疫情應咗「潮州佬煲粥」——呢鑊杰囉！而呢煲粥，說到底係國泰「傑作」！

各位，因管理不善而喺全球最佳航空公司排名跌出三甲嘅國泰航空，日前又有外判剷車司機染疫！感染源頭又係不明！你話係唔係「有國泰，冇民安」吖！香港今個新春之所以淪為死城，深究起來，除咗政府監管無能，就係國泰管理不善！

早前，國泰航空兩名空少及一名空姐抵港後，於家居隔離期間違規，引爆望月樓及維園跳舞群組，令本港社會為此付出沉重代價，管理不善嘅國泰成為不少輿論炮轟對象；特首亦喺除夕當晚煞有介事，指召見國泰航空主席及行政總裁「照肺」，謂佢哋需「負上企業同領導責任」。之不過，國泰高層根本不知羞恥為何物，回覆傳媒查詢時依然死雞撐飯蓋，強調防疫政策遵守規定公開透明云云！國泰管理階層根本不思進取，只往自己臉上貼金，這不是「始於作偽，終於無恥」是甚麼？

呢嗱！國泰機師因違反防疫規定造成社區播疫，相關傳播鏈唔好話未杜絕，仲火頭愈燃愈多！喺如此惡劣環境下，有外媒報道指出，國泰航空將向閉環航班機師提供最高2.9萬港元嘅獎金。國泰回覆有關查詢時，又好似鬼鬼祟祟偷番薯咁，拒直接回應是否發放獎金，但表示會就接受閉環式執勤嘅機師，增加其完成閉環執勤後嘅休息時間，以及就航班安排及運作變動調整薪津。

講真，搞出第5波呢個大頭佛嘅始作俑者就係所謂一班執勤機師，政府亦言猶在耳，話要調查國泰「客機去貨機返」形式營運，以避機組人員毋須進行強制檢疫是否違規，呢頭愈做愈燶嘅國泰航空，竟又急不及待向機師派「獎金」，攞景定贈興呀！正當港人被你哋累到冇啖好食時，此時此刻，國泰就向機師派錢，觀感實在難睇，亦教港人情何以堪！阿哥，做得好就話有獎啫，害到香港變悲情城市，竟然有獎金！呢個係乜世界？

特首言之鑿鑿，話要國泰管理層需為員工行為負責，之不過國泰管理層對員工放任自流，「自我健康管理」不值一哂，令疫情蔓延，似大江一發不可收拾！迫於眾怒難犯，港府才攞兩名早已被炒魷嘅機組人員「祭旗」！而國泰高層又幾時會真正問責吖？國泰靠害佗衰家，港官無能罰大家，生為港人，除了嘆無奈又能如何？