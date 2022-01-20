正論：棄養街頭恐爆疫　撲殺倉鼠一團糟

本港新冠疫情一發不可收拾，日前更驚現疑全球首宗倉鼠傳人案例，港府一聲令下，全港所有倉鼠皆難逃一死。誠然，在人命和動物生命之間必須作出取捨，惟港府連「人道處理」都搞得一團糟，一方面強烈建議市民交出倉鼠，另一方面又不肯廣設收集站，結果街頭棄養隨處可見，埋下更大的爆疫隱患。

銅鑼灣寵物店女店員確診源頭不明Delta變種病毒，調查後發現店內倉鼠及庫存環境都對病毒呈陽性反應，港府今次不敢拖拉，如臨大敵，決定「格殺勿論」，不但將兩個高風險批次的倉鼠和其他細小動物人道毀滅，更強烈建議在上月22日或之後購買倉鼠的市民向漁護署交還倉鼠。署長梁肇輝昨日在電台節目表示，倉鼠在自然環境下感染新冠病毒屬全球首例，又指人道毀滅是在多方面考慮及平衡後作出的決定，希望盡快移除風險及截斷可能出現的傳播鏈，有關決定更得到多位專家背書。

無可否認，第5波疫情已在社區全面擴散，不明源頭個案不斷增加，晚晚都要圍封強檢，市民人心惶惶。值此風頭火勢再爆出倉鼠播毒，市民更加慌張，結果連日來都見有人將倉鼠遺棄街頭。關注組甚至揭發有人將整箱倉鼠放在路旁自生自滅，即使已飼養多時、不屬涉事批次的倉鼠都有人棄養，一場生靈塗炭的災劫正在上演。另一方面，倉鼠向來是小孩子喜愛的寵物，昨日便有電視新聞報道，小男孩得悉要將倉鼠交去人道毀滅哭得死去活來，聞者心酸。港府此次「大屠殺」對小孩子帶來多大的心理陰影，可想而知。

目前漁護署只開放沙田新界南動物管理中心讓市民交出倉鼠，地點偏遠，並不方便，這就難怪有人將倉鼠丟在街頭一棄了之。正如有議員質疑，既然港府明言倉鼠有播疫風險，並下達格殺令，為何不是強制市民交出而僅是強烈建議？做法不湯不水，客觀效果就是有人胡亂棄置倉鼠，有人不捨繼續將倉鼠留在家中，對防疫有害無益。試想想，一旦倉鼠帶有新冠病毒，卻因為被市民棄養而在街頭流竄，將病毒隨處散播，甚至傳染坑渠老鼠，以香港鼠患之嚴重，疫情豈非更加失控？後果豈非不堪設想？

說來實在憤怒。香港抗疫已踏入第三個年頭，港府依然是後知後覺、毫無章法。僅谷針一項，高官動輒怪罪市民不肯打針，到市民聽話打針了，偏偏大量接種中心早被關閉，僅餘的中心應接不暇，以致市民大排長龍。現在撲殺倉鼠也是一樣，沒有全盤計劃，拍腦袋決定後便撒手不理，若真是為了防疫着想，為何食衞局和漁護署不廣設接收站收集倉鼠？廢官之尤陳肇始以沒有法律基礎強制市民交出倉鼠為由卸責不管，其實事在人為，港府引用防疫條例刊憲又有何困難？

抗疫不能頭痛醫頭，抗疫必須走在形勢之先，否則只是瞎折騰。港府長期以來不肯認真搞好衞生，外防輸入又漏洞百出，以致香港屢屢成為「世界第一疫港」，由禽流感到沙士再到大鼠戊肝莫不如此，現在又到倉鼠爆疫，廢官到底知恥否！