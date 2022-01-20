產評：全球金融爭人才　取勝首要換腦袋

全球經濟正朝數碼化和智能化發展，創新科技應用滲透各經濟環節，各地求才若渴，以把握先機，金融業也不例外，紛現高薪搶人潮。長遠而言，適當的社會人力資源規劃與培訓，才是確保人才供應，支持新經濟發展的關鍵。在這個問題上，政府首要「換腦袋」，須正確意識到金融業的未來，與科技是分不開的，科技並非金融業的附庸。金融業正面對着跨市場與跨行業的人力資源競爭，得進行空前革新，整合資源，讓科技專才有更好的發揮舞台，才能打好這場人才爭奪戰，提升綜合競爭力。

世界疫情與天量放水，嚴重扭曲資本市場發展，使資產泡沫白熱化。以美國為例，不少人靠炒作發達，寧願留在家中做炒家，都不願返工，人才供應本來就在減少。其次是，傳統的金融業人才培訓，追不上數碼化下金融創新的發展所需。事實上，一個出色的科技人才，不一定將金融業視為首選，諸多的創新產業都能高薪挖角。故見多家國際金融機構都面對「人才荒」，員工薪酬開支不斷上漲，實不驚訝。

香港作為國際金融中心，亦面對着類似問題，近期實施的防疫措施更引來外資諸多批評，再加上中美博弈下地緣政治風險上升，故見外籍銀行高管流失尤其嚴重。缺「才」，對於這個國際金融中心的發展，已成為一大威脅。「十年樹木，百年樹人」，作為一個負責任的政府，對於金融這門支柱產業，須因時制宜做好人力資源規劃。事實上，傳統金融業監管要求嚴格，在重視法律規章、流水作業式的管理與組織等框架限制下，難以讓重視創新精神的科技人才發揮優勢，發掘新商機。沒有理想的發展平台，又如何能吸才？結果金融與科技的關係僅停留在資訊科技需求的支援，而非以科技來帶動金融業務轉型，領航創新。這種落伍的思維，既跟不上發展需要，更浪費時間，最終只會招致失敗。

明乎此，無論是政府抑或企業，須革新產業思維，除了在教育和培訓上下工夫外，企業亦須檢視管理、組織與架構、績效制度與指標，以及薪酬機制等，進行徹底革新，並研究如何利用跨行業人才團隊協作補位，提升綜合競爭力。

回顧歷史，世界經濟每次遇上史詩式革命，都會面對人才匱乏的危機，眼前的數碼浪潮亦不例外。政府要以新思維應對，長遠須設法培養具創意思維的新世代，中短期則要加強向外求才，包括優化稅制，提升宜居環境、經貿便利、國際教育等配套，始能吸引精英匯聚，實現人才興港。