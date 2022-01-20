世界視線：烏俄危機尚未解　美國航母下南海

美國的3個航母艦群連同兩棲攻擊艦等，近期有在南海會師之勢，而美國執行水下核威懾的一艘俄亥俄級戰略核潛艇內華達號，上周亦罕見地在關島浮上水面。一些評論認為這僅僅只是美國針對中國的又一次軍力表演，或就低估了北京冬奧前國際局勢的危險。

值得注意的是，美國海軍精銳盡出，結集於南海之時，正是烏克蘭危機升級之際。俄羅斯在上周與美國、北約、歐安組織舉行了3場談判，均未獲突破。俄方對此表達了失望，而美方則更加危言聳聽，稱歐洲的戰鼓聲已經敲響。美國上至白宮，下至各個渠道的文宣機器，近日都在吹風，指俄羅斯即將在烏俄邊境製造事件，為俄軍入侵製造藉口。

美國在歐洲的緊密盟國亦聞歌起舞，例如波蘭外長拉烏就警告，歐洲處於30年來最高的戰爭危機。換言之，無論是在歐洲，還是在亞洲，美國及其盟友都在吹戰爭號。無論是真是假，都是在北京冬奧舉辦前，推高了國際局勢的緊張氣氛。

純粹從軍事角度而言，如果俄烏在歐洲爆發衝突，美國自然會提防北京乘機武統台灣，因此抽調各路海軍艦隻來南海威懾一番似也順理成章。但問題是，冬奧召開在即，中俄作為緊密戰略夥伴，怎會揀選這個時間來動武？因此美方這一系列的動作倒更似是自編自導。

冬奧對於北京來說意義重大，它不僅是一次體育盛事，亦可以促進各友好國家的深度合作，其中一個主要領域就是數碼化人民幣的推廣。就在上周中東六國外長密集訪華，不約而同討論了一帶一路經貿合作、推動自貿區、提升貿易自由化、便利化等問題，這都意味着人民幣在國際貿易中的地位進一步上升，從而動搖美元霸權。

也許這才是美國在歐亞兩端搖旗吶喊的真正原因，美元的無限量寬鬆已令各國資產被稀釋，即將而來的美國加息又會導致新興國家陷入金融海嘯危機。美國為保美元霸權，必然在人民幣和歐元經濟區製造波動。因此隨着冬奧開始倒數，美國各種擾亂活動也會加劇，這場盛事的場內外，將出現體育、政治、經濟、科技，甚至是軍事力量的全方面對賽。