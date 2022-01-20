中美的爭執，根本之處是美國反對中國走自己發展的道路。表面上美國在50年代開始營造的發展理論是只有西化，才有現代化。西化便是美國化。但這樣的美國化卻是媒體、學者重寫的美國道路，與美國二、三百年走過的道路差別巨大。亦與西方的其他國家，包括英國所經歷的歷史現實不同。

美國這70多年塑造的現代化，把近二、三百年的歐洲、美洲與世界歷史作最大扭曲、重編。更且是作為普世價值，用各種方法手段，將之硬塞為美國人民與世界人民學習的發展理論，並通過美國的政治力量，通過世界銀行、國際貨幣組織、美國及西方的大學，抬舉為任何一個國家都要跟從的發展道路。不從者，如古巴、北韓、蘇聯/俄羅斯、中國、伊朗等都要受其攻擊、排斥、制裁，在世界上邊緣化及甚至要將之毀滅。

美國的作為便是中世紀歐洲的神權統治，現實與思想的世界皆由其主宰，不從便被excommunicated。中世紀教會對異己者以神的名義追殺、燒死，在獵殺「女巫」的同時買賣贖罪券。美國在霸權勢力日減之下，這樣假神權的作為便暴露出來。自由、民主、人權變得虛偽，沒有人相信（包括美國自身）。

資本主義從意大利城邦、到荷蘭、英國，本比中世紀的神權、西班牙帝國文明進步，可惜英國資本主義衍生的社會主義，無法糾正資本主義的劣性。30年代的大衰退，帶來福利主義。但二次大戰美國的勝利，以奴隸制和戰爭立國的邊緣國家，一下子統治歐洲，替代歐洲帝國主義而統治全球，物質文明在全球性的掠奪下創造前所未有的水平，可精神文明卻承繼不了歐洲文藝復興期的傳統。霸權衰落後，原來的文明偽裝也丟棄，美國成為全球破壞之源。最大的吸毒之國，最大窮兵黷武的國家，犯上眾多反人類戰爭罪行。全球有幾百個軍事基地，幾百個生化基地，也是唯一用核彈殺害幾十萬無辜人民的國家。用基督教說法，美國才是Anti-Christ，雖然政府與人民都說是信奉本來以博愛犧牲來救贖人類的宗教。

美國的政治宣傳，愚民教育，在中國等人民的反抗下，用血淚逐步打破思想上的桎梏。世界正天翻地覆地轉變。美國能用美元收買，用戰爭鎮壓嗎？宗教式的歷史終結便將變成這些政治宗教的終結。歷史也在擺脫政治桎梏。