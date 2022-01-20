香港反對派中的兩個最大政黨——民主黨和公民黨還在苟延殘喘，但已不知前路何在，還能幹點啥好，他們過往存在的意義是為了實現「為反而反」、「逢中必反」的政治目標、爭取選票進入立法會，掌握權力，撈到政黨和個人的好處，現在這條路走不通了，「夾硬」做就會觸犯法律。

老實講，這班色厲膽薄的政客還真沒幾個敢和法律硬碰的、敢和中央硬碰的，照理說混到今天這個田地，他們的存在價值已無，又不敢硬碰，最乾脆的就是收檔。然而，他們又不，一直在猶豫，不甘心又懷僥倖之心，以為「度過嚴冬就是春天」。當然，他們若是面對現實，改邪歸正，要想參政還是有空間的。中央今次立法會選舉就一再對民主黨示意希望他們參加，然而他們又不，以不派人參選釋放「決絕之意」。民主黨現在擺出的，是「不戰、不和、不降、不走」的架勢，死蛇爛鱔一般，民主黨的主要頭目大多官司纏身，不是跑了就是在囚，現在領導層是一群無用之徒，根本沒有決策能力、沒有制訂路線的能力。然而有趣的是，已經走投無路、就要執攤的民主黨最近還要張羅向社會「籌款圖存」。

報道說，民主黨正在研究復辦「黨慶籌款晚宴」，然而今時今日環境下，鮮有人願意「買枱」贊助。據稱該黨正向公營機構、商界人士「摸底」，卻反應冷淡，「雖然無人斷然回絕，但都說要從長計議」。民主黨清楚，這就是沒戲了，公營機構和商界人士之所以還客客氣氣不把話說絕，大概多少和不久前立法會選舉時中央希望民主黨參選有關，否則早就一口回絕了。

可笑的是，民主黨不知道自己已在絕路，還要不知好歹的弄個「黨慶籌款晚宴」顯示自己的存在。香港的反對派政客別看他們飽讀洋書、似有學識、是甚麼專業人士，然而玩起政治來，智商很低的。