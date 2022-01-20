這幾年香港運交華蓋，諸事不順，先遭反修例黑暴蹂躪，後經新冠疫情摧殘，可謂五勞七傷，百業蕭條。飲食業成為重災區，許多食肆即使捱過黑暴，也過不了疫魔這一關，看着不少陪伴港人成長的老字號紛紛消失，集體記憶買少見少，不禁令人黯然神傷。

隨着時代變遷，有些商戶被淘汰不足為奇，但許多老字號並非跟不上時代而被淘汰，只是敵不過天災和人禍。黑暴無疑是百分百人禍，疫情則是三分天災七分人禍。本來黑暴已經平息，疫情也一度紓緩，各行各業剛剛有點起色。沒想到突然爆發第5波疫情，港府一聲收緊防疫措施，有如壓垮駱駝的最後一根稻草，各行各業即時再陷困境，有些一直在掙扎求存的商戶，這次恐怕難逃結業厄運。

面對此情此景，港產官僚到底有何感想？財金高官聲稱有人要求繼續派錢或消費券，但亦有「反對聲音」，需要恪守審慎理財云云。無非又是玩弄期望管理這一套，未免太無聊了。社會不可能只有一種聲音，任何事情都必定有人贊成、有人反對，關鍵要看主流民意和大眾利益，如果遇到少數反對聲音就卻步，政府豈不是甚麼都不必做？官員豈不是白享高薪厚祿？

不管怎麼說，本港疫情之所以沒完沒了，各行各業之所以一再受折磨，主要就是因為港府防疫漏洞百出，這個責任是推卸不了的。非常時期採取非常措施，派錢或消費券不是施捨，也不是救贖，而是取之於民用之於民，這個時候強調甚麼審慎理財，只能說明官僚離地，徒添民怨。港府高官不妨易地而處，真正體驗基層苦況，看會不會再說風涼話。

同樣面對疫情，內地任何地方出事，當地官員都會被問責。反觀港府從來不需要問責，林鄭月娥還為所謂的抗疫成效沾沾自喜，甚至嘲笑內地小區檢測措施。實際上，內地遲遲不願恢復通關，就是因為對港府沒有信心，林鄭猶自我感覺良好，真可謂夏蟲不可語冰。

日月迭更代，何能久安榮，香港的衰敗也許早就注定。按照古人的觀點，天地與人類自身的禍福、社會秩序的制訂都是按照五行的相生相剋來運轉生存。當萬物合於五行，則生生不息，萬物昌盛；若萬物背離五行，則天降災異，社會失序，萬物皆禍。很明顯，香港正是因為萬物背離五行，才會亂象不絕，災禍連連。