廢官之尤陳肇始數日前才說年初四有望以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆和表列處所營業限制，正當市民和商界以為「終於捱完」，陳姑娘旋即轉了口風，聲稱年初四是否調整社交距離措施現階段言之尚早，目前需集中抗疫。本港連日來疫情爆個七彩，無源頭感染、垂直感染、倉鼠爆疫乜都齊，年初四想有好日子過都難。香港人，注定這個新年是「年初四咁嘅樣」矣。

要是食肆和表列處所仍然不獲放寬營業，農曆新年過後肯定又有一批店舖執笠，連跌多月的失業率肯定掉頭回升，經濟一沉不起。抗疫已經踏入第三年依然不見盡頭，港人捱完一波又一波，始終無法重過正常生活，到底這是誰之過？

港府抗疫無能絕對是罪魁禍首，抗疫永遠拖拖拉拉，留下缺口，今次便是縱容國泰免檢疫播毒所致。惟高官不是反躬自省，反而千方百計卸責，動輒怪罪市民不接種疫苗；到了市民踴躍接種疫苗了，又到接種中心人手不足致大排長龍，反映港府根本沒有做好準備；現在連商界都支持盡快推出疫苗氣泡快點復業，港府偏偏不置可否。甚至連竹篙灣檢疫中心都是亂成一團，入營人士多日無人替他們進行檢測，名單又屢屢搞錯，恍如自生自滅。

第三年了，港府卻連基本準備都沒有，一味怨天怨地怨市民，簡直垃圾！現在連「人道處理」倉鼠都亂象叢生，沒有統一回收機制，任由市民將倉鼠棄養街頭，隨時又爆更多問題。這班禍港庸官個個幾十萬元月薪，當基層市民活得水深火熱之際，他們依然高床軟枕、吃香喝辣，而且在疫情吃緊、市民連堂食都被禁止的時候，還有心情出席別人的生日宴。廢官臥聽蕭蕭竹，懶理民間疾苦聲，香港人，怎一個愁字了得！