有人辭官歸里，有人連夜趕考；這東西某甲認為是砒霜，某乙可能視為熊掌，此乃自古皆然之事，沒甚麼好奇怪。香港特首的位置不好當，明擺着是個醬坑，可你就別管，已經跳進去的人樂在其中，很可能想長時間待下去。更多的人則前仆後繼，擠滿坑邊而不嫌其臭，還死命想把坑中人拉出來，好讓自己跳進去。

更奇怪的是，有人曾經在坑中蹲了多年，後來因緣際會，得以離開，他脫離腥臭之後，非但不肯遠走，反倒年復一年匍匐在旁，念念不忘想重新佔坑為王。真可謂「一樣米養百樣人」，足夠讓你大開眼界。

近日，就連當網上時事評論員的，也有人覬覦特首大位。這類人完全沒有制訂或執行政策的經驗，沒頭沒腦的，也想要入住禮賓府。人們常說「一百歲唔死，都有新聞聽」，以此觀之，可以信焉。

但話說回來，一個KOL去選特首，也不能就此斷言，他就是在垂涎禮賓府內的寶座，說不定人家志不在此。你知道嘛，一個成功的KOL，每月的收入可以遠超特首，幹這行業，最重要是懂得吸納粉絲和製造聲音。你選特首的消息一出，馬上就能吸盡眼球，一些支持你的人，反對你的人，不支持也不反對，純粹看熱鬧的人，旋即會從四面八方湧入網絡，點擊你的節目，訂閱你的頻道。諸色人等，光怪陸離，但他們無論做甚麼，結果都一樣，就是可以大幅增加你的網上熱度。

網上平台是最現實的世界，誰的點擊率高，誰就是贏家，而且不單止能夠讓你贏一粒糖，更隨時可以給你贏很多間廠，只要能夠從消息炒作中換取人氣，到頭來是否真能當上特首，或許只是次要之事。