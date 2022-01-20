以色列日前公布初步研究結果，注射第4劑新冠疫苗，抗體水平雖比3針略高，但可能仍不足以預防Omicron。除非是迷信疫苗萬能者，否則誰會覺得驚訝？

新冠疫苗研發時間短，存在諸多不明因素，若說它既能對抗原始病毒株，又能應付變種Alpha、Lambda、Gamma，打3針又無懼Delta威脅，甚至有如英媒吹噓般，面對Omicron「兩劑疫苗若無效，3劑會有效」，就算病毒有72變也惡不出樣似的，因為現有疫苗已足以戰勝所有變種，那麼何以不少地區至今仍被迫變相鎖國？抑或正如一些說法指，其實「疫情是個劇本」？

事實擺在眼前，從「七成接種率可達到群體免疫」，未幾推說到八成、九成七；從吹噓「接種疫苗的最主要目的是有效預防感染、重症和死亡」，到倫敦帝國學院邀請52名無接種疫苗人士，與新冠確診者同住28天，結果只有一半人受到感染。屯門愛定商場藥房無打針店東染疫後，傳給無打針同住家人，他們重症死了沒？所謂「傳染」，至少一宗已證實為假確診，反觀空姐群組，已打針的外傭在社區中將病毒你傳我接，再到奧地利、瑞典、波蘭、以色列、台灣均有打完3針染疫個案，香港則有兩針後重症，日本更有兩針後染疫死亡例子，何時有這方面的3針事例，交由時間作答。

有不少人老愛搬出藥廠給專家，專家給政客，政客給大眾的一堆「賣疫苗讚疫苗好」的說法，比起要正視問題，索性將思考外判是省力的。衞生防護中心早前指「有一啲人接種咗疫苗，可能病徵唔會發出嚟，可能病毒量冇咁高，可能因此避過檢測，故此其他隱形傳播鏈亦都會存在」，應否要求藥廠認真研發疫苗？鸚鵡學舌者早已外判藥廠代答。