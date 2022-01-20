本港爆發多輪疫情，包括政府專家在內的醫衞界人士口徑不一，「清零」與否，專家未有共識，恐令市民無所適從。特區政府的態度近日漸漸明確。食衞局局長陳肇始指，由於社區仍有潛藏傳播鏈，故需要延長社交距離措施控制疫情，達致動態清零目標。

綜觀新冠疫情肆虐全球逾兩年，內地在全球防控名列前茅，這歸功於堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」總方針，未有陷入海外國家或地區為求經濟復甦而放鬆防疫，陷入疫情反彈經濟下滑的惡性循環。

歐美無視現況，堅持走「與病毒共存」之路，造成疫情大爆發，歐洲53國在今年首周新增確診總數超過700萬例，未來6至8周歐洲一半人口或將中招；美國截至上周六的過去一周，平均每日新增逾80萬宗確診，更為經濟復甦及金融市場帶來不穩定因素。

「動態清零」策略不是「零感染」，而是指常態化防控階段要最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播，既能有效控制疫情發生與擴散，最大限度減少感染、發病和死亡，避免醫療資源擠兌，又能最大限度縮小疫情影響範圍，減少疫情對經濟社會的影響。

港府不能再朝令夕改，讓防疫「唔湯唔水」，應參考內地防疫措施，查找本港防疫的不足，並善用資訊科技完善防疫抗疫措施及追蹤系統，彌補短板，保證實現「動態清零」。

市民亦應努力配合，包括繼續佩戴口罩，勤於清潔、嚴守社交距離措施，更要積極接種疫苗。香港累積首劑接種率僅達76.7%，要盡快提高疫苗接種率，才能給予社會最大的防疫保障。