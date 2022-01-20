林鄭政府一紙取締全港1,663個互助委員會的粗暴手法，完全違背其競選時的公開承諾——聽取民意改善民生的所謂「同行」。取消的手段也極為低下，完全違反特區政府一貫行之有效的程序公義，完全與曾作為幾十年政府資深政務官出身的履歷和經驗背道而馳，令人側目和憤怒。對此，愛國者治港的立法會，絕不應坐視不理。

首先，若本屆政府有意取締全港存在52年的互助委員會，茲事體大，為甚麼不在本屆政府最後一份施政報告開誠布公，公布天下？

其次，特首林鄭擬改革問責局，也在第7屆立法會首次大會上公開提出，並指出這只是建議，會提交下任行政長官考慮，待其採納後再推行配合改革。既然如此公開公平公道改革問責局，為甚麼竟對與200多萬基層市民生活息息相關的互助委員會的取締，採雙重標準，不作公開諮詢，不諮詢第7屆立法會，不交下任行政長官決定？視地區直選的20位立法會議員如無物。請問，這是尊重立法會的行事方式嗎？這是特區政府尊重民意的應有態度嗎？為甚麼不尊重下任行政長官，讓其考慮後決定？

再者，今年「7‧1」是新一屆政府就職大典兼回歸25周年的大喜日子，林鄭特首竟冒天下之大不韙，在此重大慶典之時誅殺約半數互委會，再留下約半數半年後受刑，既讓下任特首穿小鞋，又挑起不必要的民怨民憤，製造社會對立，煽動民心對國家和特區不滿，挑撥離間之計用心何其毒也！

正如不少互委會的負責人一肚氣地說：「還以為練歌練舞籌備回歸大慶節目，怎料被一盆冷水照頭淋，認真無癮。」更有不少人氣憤地說：「政府對互委會，呼之則來，揮之則去。」「互委會無功勞都有苦勞，豈有這樣冷酷無情。」