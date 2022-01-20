有道是：每當社會道德普遍低下時，往往會有瘟疫發生。也許，有人覺得這是迷信，老朽倒相信妖由人興，一個地方管理不善，災難特別多。

正如本報指出，全港抗疫兩年一團糟，逾700萬市民仍在苦海中掙扎。當下，疫情升溫，第5波疫情被指源於人禍，先是國泰前機組人員違規帶疫入社區，後有高官名流懶理防疫搞出個「洪門宴」，乃本港版「官場現形記」，網民嘲之為「只准高官赴宴，不許百姓堂食」！好啦！日前又爆出懷疑倉鼠傳人嘅全球首宗感染個案，撲殺逾千隻倉鼠！這都因廢官監管不力，「外防輸入」成笑柄！

據漁護署助理署長薛漢宗引述文獻指出，倉鼠喺實驗室內可染疫，新冠病毒在鼠群中擴散，但由於在天然環境下染疫從未發生過，而且該銅鑼灣寵物店的倉鼠從荷蘭空運進口，當地卻沒有倉鼠染疫情況，所以本港個案將屬全球首例。

各位，香港似乎特別招惹瘟疫，呢單倉鼠染疫又有可能成為全球首例，之前全球首例鼠傳人戊型肝炎又係在香港確診！呢，1997年本港首次發現禽流感可感染人類，亦係全球首次同類個案！嗰趟瘟疫，共有18人感染H5N1，其中6人死亡，市民「聞雞色變」；政府決定大規模銷毀家禽，數目達130萬隻活雞！當年漁護署人員，全身保護裝備，走進雞場，注入二氧化碳把活雞焗死！呢種手法，未知是否算「人道處理」？今趟人道處理逾千隻倉鼠，比起當年焗死逾百萬隻活雞，算係「小兒科」！老朽舊事重提，無非想說香港已非「福地」！不是嗎？咁多瘟疫成首例，仲「福」乜鬼地吖！廢官管治無能，妖由人興，連帶瘟疫也特別多，奈何？港人虎年要自求多福！