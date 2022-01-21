世界視線：美以空襲德黑蘭　演習容易行動難

隨着伊朗重返核協議的談判陷入僵局，美國和以色列聯手對伊朗核設施實施「外科手術式」打擊的可能性再度受到關注，美以兩國亦於周日高調舉行了代號為「沙漠獵鷹」的聯合空中演習。由於以國擁有F35隱形戰機，即使憑一己之力，對伊朗似乎亦具壓倒性空中優勢。然而當前國際局勢巨變之下，真的付諸行動卻可能遭遇意想不到的後果。

從軍事角度而言，即使以色列在美國支援下成功空襲伊朗核設施，但以國亦可能因此受到伊朗的導彈反擊。伊朗上月底就在一次大規模軍事演習中，一口氣發射了16枚不同型號的導彈，射程覆蓋長、中、短程，並聲稱全部準確命中目標。伊朗還可以通過黎巴嫩真主黨游擊隊，在以國邊境發起火箭襲擊。

從美國角度來說，拜登政府在去年美軍撤離阿富汗時陷入大混亂，已顏面盡失，在外交領域嚴重失分。今年是中期選舉年，如果能在軍事上摧毀伊朗核設施，固然有利於民主黨選情，但若失手，拜登政府便再無翻身機會。拜登執政首年的民意支持度已跌至33%，白宮若支持以色列的軍事行動，必會承受巨大政治風險和壓力，一旦失手可能會迅速切割，留下以國獨自承受後果。

從中東政治大環境而言，包括沙特阿拉伯、伊朗在內的中東六國外長，本月中先後到訪中國。各方討論的內容主要圍繞石油出口、一帶一路沿線自貿區、強化貿易便利等經貿議題，反映中東各國面對全球經濟動盪，亦趨向於減少衝突，休養生息。

伊朗與中國的25年戰略合作協議上周正式啟動，伊朗官方亦公開表示雖然遭到美國禁運，但該國的石油出口在過去10個月仍顯著上升，達到每日120萬桶。雖然伊朗並未公開買家，但敢於漠視美國禁令的國家屈指可數，中國自然榜上有名。

隨着中東國家和中國靠近，北京在重啟伊朗核協議談判中的角色亦可望提升。以色列如擔憂軍事行動風險過大，不排除也會嘗試透過中國展開外交斡旋。因此，繼中東六國外長來華後，值得觀察以國是否也會有同樣的舉動。只不過，以色列與伊朗的矛盾根深柢固，不易從根本上化解。